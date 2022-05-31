ТАКОГО ЕЩЕ НЕ БЫЛО! ⟩ Бывшая кукла Кен хочет родить биологических детей от собственного семени

Алвес стала известна много лет назад, когда звезда была похожа на куклу Кен. В 2020 году она объявила, что теперь вместо этого стала Барби.

Британская газета The Sun пишет, что Джессика потратила более 800 000 фунтов стерлингов или почти 940 000 евро на пластические операции, и на сегодняшний день у нее за плечами 78 операций. Все для того, чтобы выглядеть как кукла.

До недавнего времени Джессика летала в Таиланд на косметическую операцию. Там Джессике сделали операцию по подтяжке кожи лица, шеи и мышц, уменьшению размера головы и изменению голоса.

Последняя операция была очень важна для Джессики, и в прошлом она признавалась, что у нее были проблемы с голосом как у трансгендерной женщины, потому что ее тон голоса сбивал людей с толку. Она отказывалась от любой работы, поскольку не была уверена в своем голосе.

«Мой нынешний голос считается андрогинным. Это не мужской голос, но и не женский. Он сбивает с толку людей, потому что они не знают, с мужчиной или с женщиной они разговаривают», — объяснила Джессика в апреле, за месяц до операции.

«Это очень утомительно для меня, потому что мне приходится постоянно улучшать свой тон и голос, когда я разговариваю с людьми. Я думаю, что голос — это именно то, что выдает во мне трансгендерную женщину», — предположила Джессика.

Джессика, отказавшаяся от голоса ради телевидения, в настоящее время участвует в телешоу в Бразилии, Германии и Италии. «У меня с ними долгосрочное соглашение о сотрудничестве, и я должна этим заниматься, хотя я ненавижу свой голос и не хочу много говорить», — сказала Джессика больше месяца назад.

После операций Джессика останется на некоторое время в Таиланде, а также будет там заниматься с логопедом.

Она сообщила, что хочет сделать трансплантацию матки, чтобы забеременеть, хотя такая операция никогда не проводилась трансгендерным женщинам. Но Джессика готова на риск, потому что отчаянно хочет иметь ребенка. «Даже если это будет стоить миллион фунтов, я найду способ завести ребенка. Я бы хотела ребенка со своими генами». Джессика будет не только матерью для своего ребенка, но и отцом, потому что ее сперма была заморожена.

Джессика из Бразилии начала свой путь в косметической хирургии в возрасте 17 лет. Сейчас она живет в Лондоне. «Если я не найду подходящего человека, я навсегда останусь девственницей, — говорит Джессика о своей новой невинности трансгендерной женщины. - Я не собираюсь быть с мужчиной только потому, что он красивый, я должна чувствовать себя в безопасности, а он должен понимать, что я девственница, и нежно ко мне относится».