Живущая на Бали Анфиса Чехова сообщила о рождении ребенка

После начала войны в Украине представители отечественного шоу-бизнеса разделились в своем мнении относительно этой ситуации. Одни поддержали решение властей, другие в знак протеста покинули страну. Некоторые, впрочем, ясно дали понять, что сделали это на время, объяснив свой поступок тем, что отправились в отпуск.

Многочисленные поклонники, увидев, что популярная ведущая Анфиса Чехова вскоре после начала известных событий собралась и поехала на Бали, тоже решили, что она просто захотела отдохнуть, сменить обстановку. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram она регулярно выкладывала красочные идиллические фотографии экзотической природы.

Но когда стало известно, что к Анфисе Чеховой на Бали прилетел ее девятилетний сын Соломон, поклонники заподозрили, что прибывание ведущей в теплой стране затянется. А позднее и вовсе появилась информация, что Анфиса ищет для единственного наследника школу. Фанатам стало очевидно, что Чехова осталась на Бали жить.

Сегодня, 31 мая, сыну сексапильной телеведущей исполнилось десять лет. По такому поводу она выложила свежий пост, в котором рассказала о том, как Соломон появился на свет. Напомним, что отцом мальчика является грузинский актер Гурам Баблишвили. Несмотря на дальнейшее расставание, экс-влюбленные сумели сохранить хорошие отношения ради общего сына.

«Соломону десять лет! Поверить не могу! Десять лет назад в это время я ехала в роддом. Роды были плановые, потому что мой мальчик никак не хотел из меня вылезать, ему там внутри очень хорошо и сытно жилось. Потом родился упитанный сморщенный комок, быстро превратившийся в кучерявого херувимчика! Время промелькнуло незаметно, и вот уже мой Крепкий Грузинский Рыцарь помогает мне тащить сумки и покупает подарки на первые заработанные деньги. Так, не успею оглянуться, и бабушкой стану в скором времени»,