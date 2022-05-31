«Провести невозможно»: конкурс «Новая волна-2022» в Сочи отменили

Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи всегда собирал все сливки российского и мирового шоу-бизнеса. Но в этом году в Олимпийском парке города-курорта петь и плясать никто не будет – праздник музыки отменен, пишут Дни.ру.