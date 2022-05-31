Конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Сочи всегда собирал все сливки российского и мирового шоу-бизнеса. Но в этом году в Олимпийском парке города-курорта петь и плясать никто не будет – праздник музыки отменен, пишут Дни.ру.
«Провести невозможно»: конкурс «Новая волна-2022» в Сочи отменили
Оргкомитет Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» сообщил о переносе сроков мероприятия – с августа 2022-го на следующий год.
Конкурс проводится с 2002 года, – говорится в сообщении. – Главными героями конкурса всегда являются талантливые молодые артисты, представляющие разные страны и континенты. Перенос дат проведения конкурса обусловлен невозможностью поддержать и обеспечить на должном уровне все логистические, технические и организационные процессы для конкурсантов, зарубежных звезд, Оргкомитета и зрителей «Новой волны» из разных стран.
Отметим, до 2014 года конкурс проводился в латвийском курортном городе Юрмала. С 2015 по настоящее время конкурс проводится в Сочи.
Напомним, в разные годы участниками «Новой волны» были: Сергей Лазарев, Джамала, Дима Билан, Smash!!, Анастасия Стоцкая, Полина Ростова, Ирина Дубцова, Полина Гагарина, Нюша, Тина Кароль, Алексей Хлестов, Арсений Бородин.