Среди всех, кто прошел в финал конкурса «Be The Meister» и стал на шаг ближе к выигрышу клипа за 5000 евро, оказались и читатели портала Limon.ee

Жюри возглавил Танель Падар, в него также вошли радиоведущие Анди Райг, Кристьян Хирмо и Марис Кырвитс, журналист Мерье Мердик, певица Лаура Притс, менеджер по продукции Jägermeister Эрги Астен, креативный директор Havas Creative Тоомас Веррев и директор агентства A Cube Александр Токарев.

«Поначалу я даже немного волновался, - признался член жюри и менеджер по продукции Jägermeister Эрги Астен. - Я не очень разборчив в плане качества музыки. Но когда я прослушал все песни, понял, что некоторые из них выделяются своим высоким качеством».

Тоомас Веррев креативный директор в Havas Creative и член жюри конкурса сказал: «Я рад сообщить, что в Эстонии есть качественная музыка. И эта музыка ничуть не уступает мировым хитам как по качеству, так и по жанрам». Веррев также добавил, что его первой реакцией на известие о том, что придется прослушать более ста песен, было недоумение: «Неужели у нас так много душевных рэперов?»

«Не то чтобы я имел что-то против этого стиля, совсем наоборот, - смеется он. - Но все равно очень здорово, что были представлены разные стили: от хауса до панка. Также великолепно, что треки были на разных языках. Я оценивал в основном оригинальность, и, возможно, был слишком суров, но для меня максимальные баллы получили треки, которые выделялись на общем фоне».

В финал прошли следующие артисты и музыкальные коллективы:

Dreadpin – „Clockwork“

mathu – „supersonic“ (в дуэте с SuSi)

Vova-J – „WE'LL TALK IT OVER“

MARMORMAZE – „SHOOT IT UP“

NARASANTI – „My Path“

Matchstick – „River“

Maili – „AED“

Triple Macho – „LÄKI-LÄKI“

Karmella – „Ma ei tea“

MAQ – „Hüperboloid“

Биргит Веэр, менеджер по маркетингу Sky.ee, отвечающая за закулисную сторону конкурса, раскрыла секрет: «Еще до того, как проголосовали два последних члена жюри, в первой десятке был совершенно иной расклад. Благодаря их голосам судьба трех песен полностью изменилась!»