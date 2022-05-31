Начался второй тур музыкального конкурса «Be The Meister», организованного Jägermeister и Sky.ee. Жюри проделало огромную работу и прослушало более 100 композиций от участников. Теперь пришло время публике проголосовать за своего фаворита. Главный приз - музыкальное видео стоимостью 5 000 евро от агентства A Cube. Как нам стало известно, в финале оказались и русскоговорящие коллективы, в том числе читатели портала Limon.ee.
Среди всех, кто прошел в финал конкурса «Be The Meister» и стал на шаг ближе к выигрышу клипа за 5000 евро, оказались и читатели портала Limon.ee
Жюри возглавил Танель Падар, в него также вошли радиоведущие Анди Райг, Кристьян Хирмо и Марис Кырвитс, журналист Мерье Мердик, певица Лаура Притс, менеджер по продукции Jägermeister Эрги Астен, креативный директор Havas Creative Тоомас Веррев и директор агентства A Cube Александр Токарев.
«Поначалу я даже немного волновался, - признался член жюри и менеджер по продукции Jägermeister Эрги Астен. - Я не очень разборчив в плане качества музыки. Но когда я прослушал все песни, понял, что некоторые из них выделяются своим высоким качеством».
Тоомас Веррев креативный директор в Havas Creative и член жюри конкурса сказал: «Я рад сообщить, что в Эстонии есть качественная музыка. И эта музыка ничуть не уступает мировым хитам как по качеству, так и по жанрам». Веррев также добавил, что его первой реакцией на известие о том, что придется прослушать более ста песен, было недоумение: «Неужели у нас так много душевных рэперов?»
«Не то чтобы я имел что-то против этого стиля, совсем наоборот, - смеется он. - Но все равно очень здорово, что были представлены разные стили: от хауса до панка. Также великолепно, что треки были на разных языках. Я оценивал в основном оригинальность, и, возможно, был слишком суров, но для меня максимальные баллы получили треки, которые выделялись на общем фоне».
В финал прошли следующие артисты и музыкальные коллективы:
- Dreadpin – „Clockwork“
- mathu – „supersonic“ (в дуэте с SuSi)
- Vova-J – „WE'LL TALK IT OVER“
- MARMORMAZE – „SHOOT IT UP“
- NARASANTI – „My Path“
- Matchstick – „River“
- Maili – „AED“
- Triple Macho – „LÄKI-LÄKI“
- Karmella – „Ma ei tea“
- MAQ – „Hüperboloid“
Биргит Веэр, менеджер по маркетингу Sky.ee, отвечающая за закулисную сторону конкурса, раскрыла секрет: «Еще до того, как проголосовали два последних члена жюри, в первой десятке был совершенно иной расклад. Благодаря их голосам судьба трех песен полностью изменилась!»
Теперь судьба песен в ваших руках. Последний срок подачи голосов – понедельник, 6 июня в 19.59. Победитель будет объявлен в утренней программе Sky Plus 7 июня и на странице кампании Sky.ee. Вы можете проголосовать на сайте.