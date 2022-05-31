ВИДЕО ⟩ Патриоты России смогут установить себе грудные импланты с триколором

Пластический хирург из Саратова Евгений Добрейкин представил линейку грудных силиконовых имплантов «Росгрудь» с патриотической символикой. Пока что имеется два варианта их окраски: цвет камуфляжа и цвет российского триколора. Хирург предлагает патриоткам России выбрать тот вариант, который будет «ближе их сердцу».

По словам косметического хирурга, к нему уже обратились 30 женщин с просьбой установить такие имплантаты, и интерес к ним чрезвычайно высок. По его словам, эксперимент с имплантами не имеет никакого отношения к войне в Украине. "Это просто патриотический шаг", - объясняет Добрейкин.

Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая ближе их сердцу в прямом и переносном смысле. Стильное решение для тех, кто любит Родину и хочет иметь что-то большее, чем просто наклейку на машине или татуировку на плече,

— сказал он.

This is not a parody



Moscow plastic surgeon Yevgeny Dobreykin is promoting his new Росгрудь breast implants for «real patriots»



They're available in camouflage or the colours of the Russian flag pic.twitter.com/7VxUbylT0Y — Francis Scarr (@francis_scarr) May 30, 2022