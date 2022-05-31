ВИДЕО ⟩ Патриоты России смогут установить себе грудные импланты с триколором

Пластический хирург из Саратова Евгений Добрейкин представил линейку грудных силиконовых имплантов «Росгрудь» с патриотической символикой. Пока что имеется два варианта их окраски: цвет камуфляжа и цвет российского триколора. Хирург предлагает патриоткам России выбрать тот вариант, который будет «ближе их сердцу».
По словам косметического хирурга, к нему уже обратились 30 женщин с просьбой установить такие имплантаты, и интерес к ним чрезвычайно высок. По его словам, эксперимент с имплантами не имеет никакого отношения к войне в Украине. "Это просто патриотический шаг", - объясняет Добрейкин.
Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая ближе их сердцу в прямом и переносном смысле. Стильное решение для тех, кто любит Родину и хочет иметь что-то большее, чем просто наклейку на машине или татуировку на плече,
По словам Евгения Добрейкина, имплантаты патриотической груди эквивалентны по качеству обычным имплантатам. Единственное отличие - это внешний вид. "Я не всегда могу носить флаг, иногда у меня даже нет кармана, чтобы положить паспорт, но цветные грудные имплантаты позволяют чувствовать себя патриотом, даже когда ты не в одежде", - сказала красивая девушка в рекламном ролике.