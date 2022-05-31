Александр Балуев признался, что с годами ему все сложнее чувствовать себя счастливым.
Обрел семью только за 40 и потерял ее через десять лет: как сегодня живет оставшийся в одиночестве Александр Балуев
Настоящий, крепкий мужчина — такое впечатление производит на своих поклонников и, конечно же, многочисленных поклонниц актер Александр Балуев. Слава пришла к нему в зрелом возрасте — артисту было уже за 40. Тогда же он женился в первый и пока единственный раз, стал отцом. Артист до сих пор на волне популярности, а вот семью ему сохранить не удалось.
«C появлением ребенка меняется абсолютно все»
Во время съемок одного из фильмов Балуев познакомился в Коктебеле с журналисткой Марией Урбановской. Она была замужем и воспитывала двоих детей, но это не помешало вспыхнуть роману. «Мне тогда было 32 года, а жене 40, но мы были просто невероятно счастливы», — признается артист.
Они поженились только через десять лет, на свет появилась общая дочь Мария-Анна. Сегодня ей уже 19. Еще десять лет продлился законный брак Балуева и Урбановской. На момент развода Александру было за 50, а Марии за 60, но жить вместе супруги больше не видели никакой возможности.
«У жены стали появляться ко мне какие-то претензии. Ей не нравилось повышенное внимание к моей персоне, постоянные статьи в газетах. Какие у меня были варианты? Мне оставалось только полностью оставить профессию, но я не мог», — откровенно рассказал Александр Николаевич в программе «Судьба человека».
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Урбановская уехала в Польшу и увезла с собой дочь, однако контакта с ней Балуев не потерял и старается видеться как можно чаще.
«С появлением ребенка меняется абсолютно все. Это такая любовь, такая радость. Я не представляю, как можно любить кого-то сильнее», — признается артист.
Сегодня Балуеву 63. Он живет в собственном загородном доме на Рублево — Успенском шоссе и по-прежнему много снимается. В прошлом году Александр Николаевич здорово напугал поклонников, заболев ковидом. К счастью, актеру удалось победить недуг и восстановиться. В 2022-м выйдут три новых фильма с участием Александра Балуева. В одном из них — детективе «Дама с собачкой» он играет главную роль.