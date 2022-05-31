Легенды о приворотном зелье, розовом одуванчике и женщинах во льдах: 4 июня в Ботаническом саду пройдёт уникальная экскурсия по обновленному горному саду

"Горные растения приспособлены переживать большие перепады температуры. Они обладают удивительной стойкостью, что и хотят люди в них увидеть. Многие растения этой зоны буквально замораживаются ночью и размораживаются утром, продолжая жить дальше, для них это не смертельно, представляете?! Это же поразительно. Например, эдельвейс - символ стойкости. Он выживает высоко в горах. Мы познакомим людей с серебрянным эдельвейсом, растениями альпийских гор, расскажем легенды о мужественных горцах и прекрасных женщинах, живущих во льдах. Поведаем истории о лунном цветке непокоренных горных вершин, о приворотном зелье и розовом одуванчике. Это стоит того, чтобы прийти", — поделилась с Limon.ee гид Ботанического сада Мария Струкова