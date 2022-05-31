4 июня в Таллиннском ботаническом саду пройдет торжественное открытие горного сада.
Легенды о приворотном зелье, розовом одуванчике и женщинах во льдах: 4 июня в Ботаническом саду пройдёт уникальная экскурсия по обновленному горному саду
После кропотливой двухлетней реконструкции горный сад Таллиннского ботанического сада будет открыт для посетителей.
Альпинарий вновь стал одним из самых красочных и привлекательных мест эстонской столицы. Теперь здесь удобнее знакомиться с растениями, гулять и отдыхать.
У гостей появился шанс среди многообразия растений найти особый магический цветок скал - эдельвейс. С ним связано очень много легенд и поверий.
Прогулки по обновленному альпинарию помогут ответить на вопросы: почему мир горных растений столь разнообразен, как выглядят альпийские растения и почему их нужно беречь, что такое сад в расщелине и многие другие.
Уникальная экскурсии в альпинарии состоятся 4 июня 2022 года в 11:00 и 14:00 на эстонском языке и в 13:00 на русском языке.
Экскурсия подготовлена специально к открытию горного сада и в ближайшее время повторная экскурсия не планируется.
"Горные растения приспособлены переживать большие перепады температуры. Они обладают удивительной стойкостью, что и хотят люди в них увидеть. Многие растения этой зоны буквально замораживаются ночью и размораживаются утром, продолжая жить дальше, для них это не смертельно, представляете?! Это же поразительно. Например, эдельвейс - символ стойкости. Он выживает высоко в горах. Мы познакомим людей с серебрянным эдельвейсом, растениями альпийских гор, расскажем легенды о мужественных горцах и прекрасных женщинах, живущих во льдах. Поведаем истории о лунном цветке непокоренных горных вершин, о приворотном зелье и розовом одуванчике. Это стоит того, чтобы прийти", — поделилась с Limon.ee гид Ботанического сада Мария Струкова
Зарегистрироваться можно по адресу: https://bit.ly/mägitaimed
Экскурсия уже входит в стоимость билета.