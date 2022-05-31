Вт, 31.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Легенды о приворотном зелье, розовом одуванчике и женщинах во льдах: 4 июня в Ботаническом саду пройдёт уникальная экскурсия по обновленному горному саду

Limon.ee Виктория Соломончук
Легенды о приворотном зелье, розовом одуванчике и женщинах во льдах: 4 июня в Ботаническом саду пройдёт уникальная экскурсия по обновленному горному саду
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Таллиннский ботанический сад
Таллиннский ботанический сад Фото: Krista Kirotar

4 июня в Таллиннском ботаническом саду пройдет торжественное открытие горного сада.

После кропотливой двухлетней реконструкции горный сад Таллиннского ботанического сада будет открыт для посетителей.

Альпинарий вновь стал одним из самых красочных и привлекательных мест эстонской столицы. Теперь здесь удобнее знакомиться с растениями, гулять и отдыхать.

У гостей появился шанс среди многообразия растений найти особый магический цветок скал - эдельвейс. С ним связано очень много легенд и поверий.

Прогулки по обновленному альпинарию помогут ответить на вопросы: почему мир горных растений столь разнообразен, как выглядят альпийские растения и почему их нужно беречь, что такое сад в расщелине и многие другие.

Уникальная экскурсии в альпинарии состоятся 4 июня 2022 года в 11:00 и 14:00 на эстонском языке и в 13:00 на русском языке. 

Экскурсия подготовлена специально к открытию горного сада и в ближайшее время повторная экскурсия не планируется.

"Горные растения приспособлены переживать большие перепады температуры. Они обладают удивительной стойкостью, что и хотят люди в них увидеть. Многие растения этой зоны буквально замораживаются ночью и размораживаются утром, продолжая жить дальше, для них это не смертельно, представляете?! Это же поразительно. Например, эдельвейс - символ стойкости. Он выживает высоко в горах.  Мы познакомим людей с серебрянным эдельвейсом, растениями альпийских гор, расскажем легенды о мужественных горцах и прекрасных женщинах, живущих во льдах. Поведаем истории о лунном цветке непокоренных горных вершин, о приворотном зелье и розовом одуванчике. Это стоит того, чтобы прийти", — поделилась с Limon.ee гид Ботанического сада Мария Струкова  

Зарегистрироваться можно по адресу: https://bit.ly/mägitaimed

Экскурсия уже входит в стоимость билета.

Ключевые слова
Наверх