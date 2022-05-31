НАДЕЖДА ЖИВЕТ ⟩ Киев намерен провести Евровидение в следующем году: у нас есть вся необходимая инфраструктура

По словам первого заместителя главы Киевской Государственной Городской Администрации Николая Поворозника, в столице Украины есть вся необходимая инфраструктура для организации и проведения международного песенного конкурса в 2023 году на соответствующем уровне. Однако достраивать и создавать что-то новое сейчас будет очень трудно, сообщает Фокус .

Столица Украины уже принимала еврофанов дважды – в 2005 и 2017 годах. Первый раз «Евровидение» провели в помещении Дворца спорта, а второй раз музыкантов со всей Европы принимал Международный выставочный центр на Броварском проспекте.

«Для проведения Евровидения есть соответствующая процедура. В Украину должны приехать организаторы песенного конкурса. Они оценят обстановку и примут решение, где именно проводить конкурс. Что касается города Киева, то у нас Евровидение уже проходило дважды. Город показал свои возможности – мы можем проводить такие масштабные мероприятия. И если выбор организаторов будет в Киеве, то мы сделаем это в третий раз. Но для этого нужно много составляющих. Одна из основных – это безопасность, а также международное транспортное сообщение», — отметил Поворозник.