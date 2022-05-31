ФОТО ⟩ Дерево, которое никому не нужно? В торговом центре Ülemiste установили массивный экспонат ствола осины

Данный экспонат оказался в торговом центре Ülemiste по инициативе Эстонского фонда природы. Эксперты по лесополосе из экологического объединения нашли его в куче древесины, направленной со складской площадки в печь для сжигания, куда он попал, скорее всего, из-за своего исключительного размера – зубья дробильной машины просто не способны перемолоть ствол такой толщины. По всем признакам дерево точно было вырублено в девственном лесу, но оно не нашло применения, поскольку с человеческой точки зрения, оно никому не было нужно. Тем не менее, как живые, так и мертвые деревья в лесу являются домом для тысяч видов обитателей леса.

«Сохранение подобного дерева на территории леса могло бы порадовать сотни различных видов лесных обитателей. Оно могло бы понадобиться птице, ищущей новое гнездо, или лишайнику, прикрепившемуся к стволу. После смерти дерево послужило бы пищей для десятков и сотен различных видов грибов и насекомых, — сказал руководитель лесных программ Эстонского фонда природы Сийм Куресоо. – Этот фрагмент дерева несет важное послание о том, что о наших лесах следует заботиться и управляться ими с умом».

Директор по маркетингу и корпоративной ответственности торгового центра Ülemiste Тийа Нымм выразила надежду, что у посетителей ресторанов, расположенных на втором этаже, найдется время, чтобы подумать о старых лесах и важности мест проживания лесных обитателей. «Торговый центр Ülemiste рад приблизить людей к природе, и, возможно, гости найдут немного времени для того, чтобы подумать, как при помощи несложных действий мы можем способствовать сохранению природы», — добавила Нымм.