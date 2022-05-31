В атриуме на втором этаже торгового центра Ülemiste, начиная с прошлой недели, можно увидеть массивную часть ствола осины, родом из девственных лесов Хийумаа. Цель экспозиции – обратить внимание на важность старых лесов в рамках текущего месяца охраны природы. Высота фрагментa дерева составляет почти 3 метра, вес примерно 800 килограммов.
ФОТО ⟩ Дерево, которое никому не нужно? В торговом центре Ülemiste установили массивный экспонат ствола осины
Данный экспонат оказался в торговом центре Ülemiste по инициативе Эстонского фонда природы. Эксперты по лесополосе из экологического объединения нашли его в куче древесины, направленной со складской площадки в печь для сжигания, куда он попал, скорее всего, из-за своего исключительного размера – зубья дробильной машины просто не способны перемолоть ствол такой толщины. По всем признакам дерево точно было вырублено в девственном лесу, но оно не нашло применения, поскольку с человеческой точки зрения, оно никому не было нужно. Тем не менее, как живые, так и мертвые деревья в лесу являются домом для тысяч видов обитателей леса.
«Сохранение подобного дерева на территории леса могло бы порадовать сотни различных видов лесных обитателей. Оно могло бы понадобиться птице, ищущей новое гнездо, или лишайнику, прикрепившемуся к стволу. После смерти дерево послужило бы пищей для десятков и сотен различных видов грибов и насекомых, — сказал руководитель лесных программ Эстонского фонда природы Сийм Куресоо. – Этот фрагмент дерева несет важное послание о том, что о наших лесах следует заботиться и управляться ими с умом».
Директор по маркетингу и корпоративной ответственности торгового центра Ülemiste Тийа Нымм выразила надежду, что у посетителей ресторанов, расположенных на втором этаже, найдется время, чтобы подумать о старых лесах и важности мест проживания лесных обитателей. «Торговый центр Ülemiste рад приблизить людей к природе, и, возможно, гости найдут немного времени для того, чтобы подумать, как при помощи несложных действий мы можем способствовать сохранению природы», — добавила Нымм.
У посетителей есть возможность рассмотреть данный экспонат дерева, а если подойти к нему вплотную, то можно услышать пение лесных птиц. На стенде, расположенном рядом с экспонатом, можно прочитать не только конкретную историю этого обрубка, добытого из нетронутого леса, но и ознакомиться с ценностями старого леса и старых деревьев, а также связанных с ними видов, и получить много другой важной информации. Ключевой темой месяца охраны природы в этом году является «Постоянство и изменения в эстонской природе», которая призывает обратить внимание на то, как и почему природа вокруг нас меняется, и какова роль человека в данных изменениях. Существующие несколько сотен лет девственные леса сохранились до нашего времени в малом количестве, при этом постоянно изменяясь и развиваясь.