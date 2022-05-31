ЛЮБОВЬ ВИТАЕТ В ВОЗДУХЕ ⟩ Самая известная гей-семья Эстонии отмечает знаменательный юбилей

Март Хабер сообщил в соцсетях, что в понедельник он и его муж Тайво Пиллер отметили 30-летие совместной жизни и четыре года брака. Хабер и Пиллер зарегистрировали брак 30 мая 2018 года.

Хабер и Пиллер прожили вместе три десятилетия. В 1998 году они основали компанию по производству аксессуаров для интерьера ShiShi с годовым оборотом более миллиона евро.

Суррогатная мать родила детей пары, близнецов Хильду и Хуберта, в октябре 2018 года. Детей выносила 32-летняя американка Мелисса, которая работает зубным техником и замужем за полицейским. У пары есть две дочери.