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ВИДЕО ⟩ Disney создал детское шоу про транссексуалов

Limon.ee
Disney создал детское шоу про транссексуалов
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Дисней
Дисней Фото: Shutterstock

Вот-вот начнётся «месяц гордости», когда все западные компании окрасят свои аватарки в цвета радуги, пишет SVTV.

Дисней пошёл дальше других и анонсировал шоу для детей, призывая их ещё в детском саду приобщиться к GLSEN — сообществу геев, лесбиянок и их гетеросексуальных друзей.

Диснеевские принцессы в этом сезоне «с сюрпризом». Но этот сюрприз ждёт только американских девочек и мальчиков. В странах ближнего востока шоу почему-то не показывают.

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