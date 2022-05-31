Вот-вот начнётся «месяц гордости», когда все западные компании окрасят свои аватарки в цвета радуги, пишет SVTV.
ВИДЕО ⟩ Disney создал детское шоу про транссексуалов
Disney создал детское шоу про транссексуалов
Дисней пошёл дальше других и анонсировал шоу для детей, призывая их ещё в детском саду приобщиться к GLSEN — сообществу геев, лесбиянок и их гетеросексуальных друзей.
Диснеевские принцессы в этом сезоне «с сюрпризом». Но этот сюрприз ждёт только американских девочек и мальчиков. В странах ближнего востока шоу почему-то не показывают.