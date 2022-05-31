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Жадность или простота: Илон Маск явно не балует новую спутницу на свидании

Limon.ee
Жадность или простота: Илон Маск явно не балует новую спутницу на свидании
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Илон Маск
Илон Маск Фото: SHANNON STAPLETON

Так вот оно какое – свидание с миллиардером, удивляется тг-кнал.

Илон Маск отдыхает в Сен-Тропе со своей новой девушкой, австралийской актрисой Наташей Бассетт. Пару заметили в отеле Cheval Blanc за скоромным ужином с бутылкой розе и картошкой фри. 

Уже давно ходят слухи, что несмотря на свое состояние, Илон Маск очень прижимистый. Видимо, так оно и есть. Хотя, будь иначе, он бы не занимал первое место в списке Forbes.

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