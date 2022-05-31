Жадность или простота: Илон Маск явно не балует новую спутницу на свидании

Илон Маск отдыхает в Сен-Тропе со своей новой девушкой, австралийской актрисой Наташей Бассетт. Пару заметили в отеле Cheval Blanc за скоромным ужином с бутылкой розе и картошкой фри.

Уже давно ходят слухи, что несмотря на свое состояние, Илон Маск очень прижимистый. Видимо, так оно и есть. Хотя, будь иначе, он бы не занимал первое место в списке Forbes.