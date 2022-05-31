15 привычек, которые стоит перенять у богатых

2. 6% богатых участвуют в лотереях по сравнению с 77% бедных.

3. 82% миллионеров следовали своей мечте.

4. 68% миллионеров заявили, что они научились быть успешными у своих родителей.

5. 21% богатых имели свыше 15 кг избыточного веса по сравнению с 66% бедных.

6. 63% богатых тратили менее одного часа в день, используя интернет для развлечения. 74% бедных тратили на это более одного часа в день.

7. 67% богатых смотрели телевизор менее одного часа в день по сравнению с 23% бедных. 9% богатых смотрели реалити-шоу по сравнению с 78% бедняков.

8. 83% богачей участвовали в школьных мероприятиях своих детей по сравнению с 13% бедняков.