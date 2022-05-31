Американский публицист, исследователь жизни богатых людей Томас Корли пять лет изучал жизнь 233 богачей и 128 бедняков. Он нашел принципиальные отличия в поведении этих людей и составил список привычек, которые нужно развивать с самого детства, чтобы стать успешным.
15 привычек, которые стоит перенять у богатых
15 привычек, которые стоит перенять у богатых
Данные своих исследований Томас Корли опубликовал, выпустив книгу «Будет ли ваш ребенок бедным или богатым?», которая мгновенно стала бестселлером. Wday.ru приводит самые интересные аналитические выкладки и список из 15 основных успешных привычек.
Результаты исследования
1. 63% детей, которые впоследствии стали миллионерами, родители заставляли читать две или более нехудожественные книги в месяц.
2. 6% богатых участвуют в лотереях по сравнению с 77% бедных.
3. 82% миллионеров следовали своей мечте.
4. 68% миллионеров заявили, что они научились быть успешными у своих родителей.
5. 21% богатых имели свыше 15 кг избыточного веса по сравнению с 66% бедных.
6. 63% богатых тратили менее одного часа в день, используя интернет для развлечения. 74% бедных тратили на это более одного часа в день.
7. 67% богатых смотрели телевизор менее одного часа в день по сравнению с 23% бедных. 9% богатых смотрели реалити-шоу по сравнению с 78% бедняков.
8. 83% богачей участвовали в школьных мероприятиях своих детей по сравнению с 13% бедняков.
9. 63% богатых слушали аудиокниги во время поездок.
10. 92% богачей утверждали, что они добились успеха благодаря собственному усердию и настойчивости. 79% бедняков были убеждены, что богатым просто повезло.
11. 79% богатых считали, что они несут ответственность за свое финансовое благополучие. 82% бедных считали, что если ты родился бедным, тебе не изменить свое финансовое состояние.
12. 78% миллионеров съедают менее 300 калорий вредной пищи в день. 97% бедных съедают более 300 калорий вредной пищи в день.
13. 95% миллионеров занимались аэробикой более 30 минут в день, четыре дня в неделю. Только 23% бедняков поступали так же.
14. У 63% богатых был позитивный, оптимистичный жизненный настрой. У 94% бедняков был пессимистичный, негативный настрой.
15. У 100% миллионеров был наставник в области успешной карьеры. Ни у кого из бедняков не было такого наставника.
Получается, что бедные бедны, потому что у них слишком много привычек бедности, которые они перенимают у своих родителей, чей долг — учить их привычкам, ведущим к успеху. Для удобства приводим их вам единым списком и без всяких процентов.
Запомнить и перенять
1. Ограничить до одного часа в день просмотр телевизора, пребывание в соцсетях, видеоигры.
2. Научить детей читать одну нехудожественную книгу в неделю и кратко описывать, чему она их научила, для проверки родителями.
3. Добиться, чтобы дети занимались аэробикой 20–30 минут в день.
4. Ограничить вредную еду максимум 300 калориями в день.
5. Научить детей мечтать и следовать своей мечте. Попросить их написать сценарий своей будущей счастливой жизни.
6. Приучить детей к регулярной благотворительности и волонтерству.
7. Научить детей важности поздравлять родственников, друзей, учителей, тренеров и так далее с днем рождения.
8. Научить детей благодарить в письменном виде за все хорошее, что для них делают.
9. Объяснять детям, что успех строится на уроках, которые мы извлекаем из своих ошибок.
10. Воспитывать детей так, чтобы они могли контролировать свои эмоции. Объяснить им, что гнев — очень дорогое удовольствие. Из-за него люди теряют работу, разводятся и портят ценные отношения.
11. Объяснить детям, что похвально стремиться к финансовому успеху.
12. Учить детей обращаться с деньгами. Открыть сберегательный счет в банке и заставлять детей использовать его для оплаты своих покупок.
13. Записать ребенка хотя бы в одну неспортивную секцию.
14. Разговаривать с детьми не менее одного часа в день — не по телефону, не в социальных сетях, а лицом к лицу.
15. Научить детей управлять своим временем, например, составлять список ежедневных дел.
Конечно, невозможно следовать всем указанным выше рекомендациям, особенно если приходится все время заставлять детей что-то делать, но, по опыту автора, если строго следовать хотя бы одной или двум из них в течение полугода, можно добиться значительного прогресса. Так что научиться самому привычкам богачей и научить им своих детей не так уж сложно, а там, глядишь, и богатство подтянется.
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