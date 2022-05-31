Вдохновила мама: сын Мадонны в красном платье с глубоким декольте вышел в свет

Так, обладательница премии «Грэмми» стала гостьей вечера бокса в Бостоне. С ней пришел Дэвид Банда, который, по словам пользователей, затмил мать.

Подросток надел необычное платье из новой коллаборации Adidas и Gucci. Алый наряд с глубоким декольте идеально подошел высокому Дэвиду. Парень обыграл платье стильными аксессуарами.

Поп-звезда и ее и сын появились в солнцезащитных очках, а на шею повесили много цепочек с крестами. Дэвид нес на плече черную сумку, на ремешке которой красовалась надпись Madame X — в честь названия 14-го альбома матери. Наследник певицы дополнил образ белыми высокими носками с черными полосками и черными кроссовками Adidas, пишет thevoicemag.ru.

Стоит отметить, что в похожем платье Мадонна выходила в свет в 1993 году. Тогда звезда посетила премьеру фильма «Неспящие в Сиэтле». Певица надела платье от Adidas в коллаборации с Label.