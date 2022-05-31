Украинской группе Kalush Orchestra пообещали новый кубок взамен проданного на аукционе

По данным издания, заявление гласит, что Kalush Orchestra получат новый кубок в виде микрофона после продажи своего на благотворительном аукционе за 900 тысяч долларов.

Ранее Kalush Orchestra стали победителями «Евровидения» с песней Stefania. Группа получила 631 балл, оторвавшись на 165 баллов от ближайшего соперника — Великобритании.

На официальных страницах «Евровидения» в соцсетях, в том числе на YouTube-канале, подтверждения этой информации пока нет.