Украинской группе Kalush Orchestra, ставшей победителем на Евровидении-2022, вручат новый хрустальный микрофон взамен проданного ими на аукционе, пишет "Рамблер".
Украинской группе Kalush Orchestra пообещали новый кубок взамен проданного на аукционе
Украинской группе Kalush Orchestra пообещали новый кубок взамен проданного на аукционе
По данным издания, заявление гласит, что Kalush Orchestra получат новый кубок в виде микрофона после продажи своего на благотворительном аукционе за 900 тысяч долларов.
Ранее Kalush Orchestra стали победителями «Евровидения» с песней Stefania. Группа получила 631 балл, оторвавшись на 165 баллов от ближайшего соперника — Великобритании.
На официальных страницах «Евровидения» в соцсетях, в том числе на YouTube-канале, подтверждения этой информации пока нет.
Kalush Orchestra ранее сообщали, что намерены передать полученные на аукционе средства для нужд ВСУ.
Ключевые слова