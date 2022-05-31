Спортивный гигант Nike выпустил кроссовки по цене, которая шокирует многих. Но, как говорится, предложение есть, потому что есть спрос.
Выпущены кроссовки Nike по цене годовой зарплаты простого эстоноземельца: будем брать?
Выпущены кроссовки Nike по цене годовой зарплаты простого эстоноземельца: будем брать?
На сайте farfetch.com продаются кроссовки Nike Lebron 9 стоимостью 12 335 евро.
Сотрудничество Nike и легендарного баскетболиста Леброна Джеймса подарило миру немало ярких результатов их совместной работы, пишет championat.com. LeBron 9 были разработаны дизайнером Джейсоном Петри. LeBron 9 – это уникальное совмещение чуть ли не всех доступных сегодня технологий в баскетболе.