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Выпущены кроссовки Nike по цене годовой зарплаты простого эстоноземельца: будем брать?

Limon.ee
Выпущены кроссовки Nike по цене годовой зарплаты простого эстоноземельца: будем брать?
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Кроссовки Nike Lebron 9
Кроссовки Nike Lebron 9 Фото: Скрин

Спортивный гигант Nike выпустил кроссовки по цене, которая шокирует многих. Но, как говорится, предложение есть, потому что есть спрос.

На сайте farfetch.com продаются кроссовки Nike Lebron 9 стоимостью 12 335 евро.

Сотрудничество Nike и легендарного баскетболиста Леброна Джеймса подарило миру немало ярких результатов их совместной работы, пишет championat.com. LeBron 9 были разработаны дизайнером Джейсоном Петри. LeBron 9 – это уникальное совмещение чуть ли не всех доступных сегодня технологий в баскетболе. 

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