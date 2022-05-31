СМЕЛО! ⟩ Платье из веревочек, надетое Зиверт на премии RU.TV, признали самым откровенным нарядом
Яна Рудковская снова выступила в образе сказочной принцессы, позабыв о том, что в столь почтенном возрасте короткое пышное платьице уже неуместно.
Полина Гагарина не стала ломать голову над идеей наряда, а просто надела такое же платье, как и Меган Фокс.
Ольга Серябкина вышла в образе капусты брокколи, надев длинную мятую юбку и пляжный бюстгальтер. Да, на певице больше ничего не было, кроме размашистых стрелок на лице.
Однако всех перещеголяла Зиверт. На исполнительнице был наряд, напоминающий африканскую одежду: грудь и бедра прикрывали полоски светлой ткани, а вдоль тела струились веревочные пряди. Дополняла образ странная чалма. Смелость певицы в выборе наряда поразила собравшуюся публику. Ее признали самой экстравагантной персоной вечера.