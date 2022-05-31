СМЕЛО! ⟩ Платье из веревочек, надетое Зиверт на премии RU.TV, признали самым откровенным нарядом

Вручение премии RU.TV в этот раз прошло с особым размахом. Знаменитости старались перещеголять друг друга на красной дорожке.

Яна Рудковская снова выступила в образе сказочной принцессы, позабыв о том, что в столь почтенном возрасте короткое пышное платьице уже неуместно.

Полина Гагарина не стала ломать голову над идеей наряда, а просто надела такое же платье, как и Меган Фокс.

Ольга Серябкина вышла в образе капусты брокколи, надев длинную мятую юбку и пляжный бюстгальтер. Да, на певице больше ничего не было, кроме размашистых стрелок на лице.