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СМЕЛО! ⟩ Платье из веревочек, надетое Зиверт на премии RU.TV, признали самым откровенным нарядом

Limon.ee
Платье из веревочек, надетое Зиверт на премии RU.TV, признали самым откровенным нарядом
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Певица Zivert
Певица Zivert Фото: Vyacheslav Prokofyev

Артистке удалось перещеголять самых эпатажных персон, сообщает Topnews.

Вручение премии RU.TV в этот раз прошло с особым размахом. Знаменитости старались перещеголять друг друга на красной дорожке.

Яна Рудковская снова выступила в образе сказочной принцессы, позабыв о том, что в столь почтенном возрасте короткое пышное платьице уже неуместно.

Полина Гагарина не стала ломать голову над идеей наряда, а просто надела такое же платье, как и Меган Фокс. 

Ольга Серябкина вышла в образе капусты брокколи, надев длинную мятую юбку и пляжный бюстгальтер. Да, на певице больше ничего не было, кроме размашистых стрелок на лице.

Однако всех перещеголяла Зиверт. На исполнительнице был наряд, напоминающий африканскую одежду: грудь и бедра прикрывали полоски светлой ткани, а вдоль тела струились веревочные пряди. Дополняла образ странная чалма. Смелость певицы в выборе наряда поразила собравшуюся публику. Ее признали самой экстравагантной персоной вечера.

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