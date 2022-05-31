МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ ⟩ На фасаде «Останкино» появилась нецензурная бегущая строка про Пугачеву

В Сети появился ролик с обращением к покинувшей Россию Алле Пугачевой. Напомним, певица в марте вместе с супругом и детьми улетала в Израиль.

Обращение к Пугачевой появилось в издевательской манере прямо на фасаде здания телецентра «Останкино» с применением нецензурной брани. Примечательно, что транслировалась лишь бегущая строка без упоминания фамилии певицы, однако всем было ясно к кому именно идет обращение.

«Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех *** (достала в нецензурной форме)», – гласила фраза.

Скандальный ролик тут же разлетелся в Сети.

И если пока ни сама Пугачева, ни ее супруг Максим Галкин никак не отреагировали на инцидент, то того же нельзя сказать о пользователях Сети. Традиционно появилось два лагеря: одни поддержали авторов послания, другие же выступили с резкой критикой. «А что без подписи-то? Смелости не хватает?», «Давно пора ей показать на место», «Супер», «И собачонку свою забрала по кличке Галкин», – уточнили пользователи.

Примечательно, что мимо этого события не прошел и известный актер Оскар Кучера, задавшись риторическим вопросом, кто адресат данного послания. «Сегодня на Останкино… Это про кого, стесняюсь спросить», — возмутился артист.

Сам Пугачева долго молчала и лишь сегодня решила ответить на весь негатив в свою сторону. Она не стала опускаться до ругани и сделала все достойным образом.