Певческое поле в Таллинне с 1 июня вновь займут великаны

Посетителей встретят 30 гигантских фигур-аниматроников, которые двигаются и разговаривают голосами известных людей. Каждая экспозиция достигает пяти метров в высоту и имеет свой уникальный концепт. «Волшебная страна великанов» — это авторский проект украинской компании World of Impressions. По словам организаторов, аналогов такой выставки еще нет в Европе.

«Это не обычная выставка в классическом смысле — это настоящая история о злых и добрых великанах, которые ожили. Каждый посетитель сможет погрузиться в эту историю, стать ее частью. Каждый сможет пообщаться с героями, пожать руку Правителю Королевства, повоевать со злым Тираном или просто побыть мирным жителем. Приходите семьями, с детьми — мир впечатлений ждет вас!», — сказал организатор выставки Денис Погорелко.