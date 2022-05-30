С 1 июня на столичном Певческом поле открывается «Волшебная страна Великанов». Это огромный тематический парк сказочных персонажей, который понравится как детям, так и взрослым, сообщается в пресс-релизе.
Певческое поле в Таллинне с 1 июня вновь займут великаны
Посетителей встретят 30 гигантских фигур-аниматроников, которые двигаются и разговаривают голосами известных людей. Каждая экспозиция достигает пяти метров в высоту и имеет свой уникальный концепт. «Волшебная страна великанов» — это авторский проект украинской компании World of Impressions. По словам организаторов, аналогов такой выставки еще нет в Европе.
«Это не обычная выставка в классическом смысле — это настоящая история о злых и добрых великанах, которые ожили. Каждый посетитель сможет погрузиться в эту историю, стать ее частью. Каждый сможет пообщаться с героями, пожать руку Правителю Королевства, повоевать со злым Тираном или просто побыть мирным жителем. Приходите семьями, с детьми — мир впечатлений ждет вас!», — сказал организатор выставки Денис Погорелко.
Выставка будет открыта с 1 по 26 июня, вход платный. Часть средств от продажи билетов пойдет на нужды вооруженных сил Украины. При этом вход на выставку для вынужденных переселенцев из Украины — бесплатный.