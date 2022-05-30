Бывшая участница группы Vanilla Ninja Катрин Сиска наслаждается жизнью под португальским солнцем. Она нашла хороший источник дохода и сделала сознательный перерыв, покинув музыкальную индустрию. Бывшая певица заверила, что у нее нет тоски по черному хлебу в далекой солнечной стране, пишет Elu24.
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Катрин Сиска из Vanilla Ninja уехала жить на юг и сменила вид деятельности: «Я рада, что уехала из Эстонии»
Катрин Сиска из Vanilla Ninja уехала жить на юг и сменила вид деятельности: «Я рада, что уехала из Эстонии»
Катрин Сиска рассказала в утренней программе "Радио Эльмар", что она посвятила свою жизнь и работу югу Португалии. "Мое место работы - Алгарве. Здесь очень хороший климат! Сейчас раннее утро, и температура на улице 26 градусов", - восторгается Сиска.
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