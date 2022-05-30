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Катрин Сиска из Vanilla Ninja уехала жить на юг и сменила вид деятельности: «Я рада, что уехала из Эстонии»

Limon.ee
Катрин Сиска из Vanilla Ninja уехала жить на юг и сменила вид деятельности: «Я рада, что уехала из Эстонии»
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Катрин Сиска
Катрин Сиска Фото: Erakogu

Бывшая участница группы Vanilla Ninja Катрин Сиска наслаждается жизнью под португальским солнцем. Она нашла хороший источник дохода и сделала сознательный перерыв, покинув музыкальную индустрию. Бывшая певица заверила, что у нее нет тоски по черному хлебу в далекой солнечной стране, пишет Elu24. ​

Катрин Сиска рассказала в утренней программе "Радио Эльмар", что она посвятила свою жизнь и работу югу Португалии. "Мое место работы - Алгарве. Здесь очень хороший климат! Сейчас раннее утро, и температура на улице 26 градусов", - восторгается Сиска.

"Алгарве - это самая южная часть Португалии, расположенная через залив от Марокко. Дважды в год в этот регион приходят марокканские песчаные бури. Тогда небо становится бежевым, и не видно ни солнца, ни луны. Слой песка поверх домов и машин! На все это довольно интересно посмотреть", - весело рассказывала Катрин.

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