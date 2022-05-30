Катрин Сиска из Vanilla Ninja уехала жить на юг и сменила вид деятельности: «Я рада, что уехала из Эстонии»

Катрин Сиска рассказала в утренней программе "Радио Эльмар", что она посвятила свою жизнь и работу югу Португалии. "Мое место работы - Алгарве. Здесь очень хороший климат! Сейчас раннее утро, и температура на улице 26 градусов", - восторгается Сиска.

"Алгарве - это самая южная часть Португалии, расположенная через залив от Марокко. Дважды в год в этот регион приходят марокканские песчаные бури. Тогда небо становится бежевым, и не видно ни солнца, ни луны. Слой песка поверх домов и машин! На все это довольно интересно посмотреть", - весело рассказывала Катрин.