Назван метод очистки чайника от накипи с помощью одного фрукта

Вместо того, чтобы чистить и мыть электрический чайник с помощью химикатов, поклонники блога об уборке «Миссис Хинч» предложили эффективный способ удаления накипи и грязи с помощью одного фрукта — лимона.

Для того, чтобы использовать лайфхак, необходимо налить в чайник воды до отметки ниже минимальной. Это делается для того, чтобы не снизить кислотность лимонов. Затем надо нарезать фрукт на тонкие кружки и положить в чайник. Следующая задача — вскипятить воду с лимонами внутри. После этого нужно оставить чайник еще на 30 мин, чтобы раствор настоялся.