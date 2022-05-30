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Назван метод очистки чайника от накипи с помощью одного фрукта

Limon.ee
Назван метод очистки чайника от накипи с помощью одного фрукта
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Девушка с чайником. Фото иллюстративное.
Девушка с чайником. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В соцсетях обсуждают быстрый лайфхак, который избавляет от необходимости мучительно чистить бытовую технику. Об этом пишет Gazeta.ru.

Вместо того, чтобы чистить и мыть электрический чайник с помощью химикатов, поклонники блога об уборке «Миссис Хинч» предложили эффективный способ удаления накипи и грязи с помощью одного фрукта — лимона.

Для того, чтобы использовать лайфхак, необходимо налить в чайник воды до отметки ниже минимальной. Это делается для того, чтобы не снизить кислотность лимонов. Затем надо нарезать фрукт на тонкие кружки и положить в чайник. Следующая задача — вскипятить воду с лимонами внутри. После этого нужно оставить чайник еще на 30 мин, чтобы раствор настоялся.

Вслед за тем надо вылить раствор, выкинуть лимоны, сполоснуть внутренности холодной водой и протереть тряпкой. Для большего эффекта можно пройтись по стенкам салфеткой из микрофибры.

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