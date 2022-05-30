Член правления Эстонского союза косметологов скончалась. Ей было всего 38 лет

Катрин Саарлоо, член правления Эстонского союза косметологов, скончалась поздно вечером 20 мая в возрасте 38 лет после тяжелой болезни. «Позитивность и жизнерадостность Катрин навсегда останутся в наших сердцах», - говорится на странице Эстонского союза косметологов в Facebook.

«Наши глубочайшие соболезнования семье, близким друзьям и ее малышу! Нет слов, чтобы выразить нашу печаль, сочувствие и тоску. Мы будем любить и скучать по тебе всегда, дорогая Катрин!»

Похороны прошли 27 мая в Таллиннском крематории.

«С большой печалью сообщаю вам, что вчера поздно вечером моя дорогая любовь всей жизни и жена Катрин Саарлоо отошла в вечный сон из-за тяжелой болезни», - написал 21 мая в социальной сети муж Катрин Кульдар.