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Член правления Эстонского союза косметологов скончалась. Ей было всего 38 лет

Limon.ee
Член правления Эстонского союза косметологов скончалась. Ей было всего 38 лет
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Катрин Саарлоо
Катрин Саарлоо Фото: Kuvatõmmis/Facebook

«Вчера поздно вечером из-за тяжелой болезни скончалась Катрин Саарлоо, замечательная коллега, друг и член правления Союза косметологов Эстонии», - объявил 21 мая Союз косметологов Эстонии в социальных сетях, пишет Elu24.

Катрин Саарлоо, член правления Эстонского союза косметологов, скончалась поздно вечером 20 мая в возрасте 38 лет после тяжелой болезни. «Позитивность и жизнерадостность Катрин навсегда останутся в наших сердцах», - говорится на странице Эстонского союза косметологов в Facebook.

«Наши глубочайшие соболезнования семье, близким друзьям и ее малышу! Нет слов, чтобы выразить нашу печаль, сочувствие и тоску. Мы будем любить и скучать по тебе всегда, дорогая Катрин!»

Похороны прошли 27 мая в Таллиннском крематории.

«С большой печалью сообщаю вам, что вчера поздно вечером моя дорогая любовь всей жизни и жена Катрин Саарлоо отошла в вечный сон из-за тяжелой болезни», - написал 21 мая в социальной сети муж Катрин Кульдар.

Со слов супруга, годы, проведенные с Катрин, были чудесными и полными радостных моментов. «Она получила возможность видеть, как растет и делает первые шаги наш маленький мальчик, быть идеальной мамой и мачехой для наших старших детей, и видеть лучик солнца в каждом маленьком моменте..... в то время как боролась с разрушительной болезнью. Эти лучи солнца, как маленький ангел, всегда будут освещать нас, любить и обнимать! Покойся с миром, дорогая Катрин!»

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