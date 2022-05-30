Любовь Успенская устроила скандал с соседями по поселку и избила собаку

Выяснилось, что 68-летняя Любовь Успенская не очень любит своих соседей, а особенно их собак. Зато обожает своего йоркширского терьера, за которого в буквальном смысле готова убить. На днях певица вместе с дочерью Татьяной прогуливались с песиком по поселку, с одного из участков вдруг выскочил поиграться трехмесячный французский бульдог.

Со слов очевидцев, Успенская решила, что щенок представляет страшную угрозу, накинулась на него, погналась и оказалась на территории соседского дома. На крыльце сидел еще один французский бульдог, старый и уже почти неходячий. На нем-то Любовь Залмановна и решила выместить свою злость.

«Она начала бить собаку по голове рукояткой от поводка. Хозяйка с трудом смогла оттащить неадекватную Успенскую от бедного животного. Конечно, снять на видео этот момент никому не пришло в голову, потому что надо было спасать пса. Но на этом артистка не успокоилась и продолжила сыпать проклятиями — теперь в адрес хозяев и их гостей, которые тоже стали свидетелями этого некрасивого скандала. Не постеснялась даже маленьких детей», — рассказал «СтарХиту» один из присутствующих.

«Я тебя уничтожу! Мою собаку чуть не загрызла ваша тварь, и еще мою ногу укусила», — это самое мягкое из того, что выкрикивала певица в порыве гнева. Правда, продемонстрировать свои страшные травмы так и не смогла.

А вот старый французский бульдог в результате нападения звезды шансона сильно пострадал. Хозяйка собаки уже обратилась за помощью к известному адвокату Александру Добровинскому, чтобы он помог восстановить справедливость.