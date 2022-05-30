За эти вещи точно не стоит переплачивать! А так как сейчас как раз начался сезон распродаж - самое время сэкономить на скидках.
Пустая трата денег: 10 вещей, которые нужно покупать только на распродаже
В это трудно поверить, но уже почти настало время сезонного сейла. Для многих это отличная возможность обновить гардероб без большой потери для бюджета. Ведь именно на распродаже удобно закупаться базовыми моделями, которым не страшна быстрая смена трендов. Рассказываем, что лучше всего покупать на весенне-летней распродаже.
Босоножки
Идеальная пара минималистичных босоножек должна быть в гардеробе у каждой модницы. Качественная модель базового цвета — лекарство от всех болезней при составлении модного образа. Классическую обувь лучше приобретать именно на распродаже, потому что это не сезонный тренд, а настоящая база, а значит вовсе не обязательно быть в числе первых покупателей, которым удалось отхватить себе лакомые it-shoes. Вместо этого лучше сконцентрироваться на качестве изделия, ее удобстве и совместимости с вещами в вашем гардеробе и приобрести такие босоножки с хорошей скидкой.
Сандалии
То же самое касается и базовой модели сандалий. Несмотря на то, что дизайнеры каждый сезон предлагают что-то новое, универсальные спортивные сандалии, «рыбацкие» или ортопедические слайды всегда останутся востребованными. Плюс таких моделей в том, что они есть в ассортименте почти каждого бренда и регулярно возвращаются в весенне-летние коллекции большинства марок. А значит велика вероятность, что вам удастся найти модель себе по душе и бюджету.
Базовые футболки
Мы носим футболки не только в жаркое время года, однако именно в весенне-летнем сезоне они представлены в изобилии. Поэтому мудрые и продвинутые модницы объявляют охоту за базовыми футболками именно в период летней распродажи. Качественные и универсальные модели можно приобрести с хорошей скидкой и гордо носить и в жаркое время года, и потом круглый год.
Джинсовые шорты
Летний гардероб практически невозможно представить без любимых шорт из денима. Они возвращаются в каждую весенне-летнюю коллекцию, пусть иногда и в разных прочтениях. Если вы обожаете этот предмет гардероба, который, к слову, помогает в составлении стильных и комфортных луков на каждый день, то правильно будет заранее обзавестись одной-двумя новыми парами. И это лучше делать заранее, ведь базовые модели денима практически не меняются из года в год, а потому не стоит переплачивать, покупая вещь из новой коллекции прямо перед наступлением сезона, пишет MarieClaire.
Светлый деним
То же самое касается джинсов, рубашек, курток и юбок из денима. В летних коллекциях часто встречаются модели светлых тонов, которые больше всего ассоциируются именно с теплым сезоном. Однако дизайнеры и герои стритстайла уже давно доказали, что белый и светлый деним гармонично вписывается и в осенне-зимний гардероб. А потому купленная на летней распродаже джинсовая куртка, юбка или сами джинсы, пригодятся не только через год, но уже и осенью.
Чайные платья
Модные тренды быстро сменяют друг друга, но некоторые вещи остаются актуальными. Дизайнеры постоянно обновляют свои коллекции, придумывая что-то новое, подстраивая линейки под текущие тенденции, однако чаще всего оставляют в каждом сезоне такие элементы, которые всегда востребованы. Классическое чайное платье тому отличный пример. Его легко вписать практически в любой стиль и образ, а еще такое можно носить и летом, и осенью.
Соломенная сумка
Соломенные сумки из пляжного аксессуара пару сезонов назад превратились в настоящие it-bags для города. Оказалось, что вместительные аксессуары в составе повседневных образов смотрятся ни чуть не хуже, чем привычные кожаные модели. Это, конечно, тренд, который имеет свойство надоедать и меняться, но ничто не заметит соломенную сумку на пляже. Поэтому такой аксессуар можно смело покупать на распродаже сейчас и быть уверенным в том, что вложение оправдает себя.
Тренч
Тренч, наверное, есть в гардеробе у каждой девушки. Он играет роль некого символа наступления теплого времени года, а также никогда не теряет ни актуальности, ни своей популярности. Незаменимую вещь в повседневных луках можно тоже смело покупать во время сезонного сейла. Здесь лучше отдавать предпочтение именно базе, потому что мимолетные тренды-однодневки потеряют свою актуальность уже на следующий год.
Спортивная форма
На распродаже можно ухватить не только качественный свитер, модное платье или пару обуви, о которой вы мечтали уже долгое время, но еще и действительно нужные вещи, вроде формы для тренировок, на которую так часто жалко тратить деньги. Учитывая тот факт, что вещи для спорта не сильно меняются от сезона к сезону (можно сказать, что вообще не меняются), то с выбором вы точно не ошибетесь.
Трикотаж
А еще во время сейла можно найти действительно качественные вещи по приятным ценам. Например, безупречное трикотажное платье, очаровательный кардиган в лучших традициях французских модниц или базовый топ. Такие вещи пригодятся и летом, и зимой.