Пустая трата денег: 10 вещей, которые нужно покупать только на распродаже

В это трудно поверить, но уже почти настало время сезонного сейла. Для многих это отличная возможность обновить гардероб без большой потери для бюджета. Ведь именно на распродаже удобно закупаться базовыми моделями, которым не страшна быстрая смена трендов. Рассказываем, что лучше всего покупать на весенне-летней распродаже.

Босоножки

Идеальная пара минималистичных босоножек должна быть в гардеробе у каждой модницы. Качественная модель базового цвета — лекарство от всех болезней при составлении модного образа. Классическую обувь лучше приобретать именно на распродаже, потому что это не сезонный тренд, а настоящая база, а значит вовсе не обязательно быть в числе первых покупателей, которым удалось отхватить себе лакомые it-shoes. Вместо этого лучше сконцентрироваться на качестве изделия, ее удобстве и совместимости с вещами в вашем гардеробе и приобрести такие босоножки с хорошей скидкой.

Сандалии

То же самое касается и базовой модели сандалий. Несмотря на то, что дизайнеры каждый сезон предлагают что-то новое, универсальные спортивные сандалии, «рыбацкие» или ортопедические слайды всегда останутся востребованными. Плюс таких моделей в том, что они есть в ассортименте почти каждого бренда и регулярно возвращаются в весенне-летние коллекции большинства марок. А значит велика вероятность, что вам удастся найти модель себе по душе и бюджету.

Базовые футболки

Мы носим футболки не только в жаркое время года, однако именно в весенне-летнем сезоне они представлены в изобилии. Поэтому мудрые и продвинутые модницы объявляют охоту за базовыми футболками именно в период летней распродажи. Качественные и универсальные модели можно приобрести с хорошей скидкой и гордо носить и в жаркое время года, и потом круглый год.

Джинсовые шорты

Летний гардероб практически невозможно представить без любимых шорт из денима. Они возвращаются в каждую весенне-летнюю коллекцию, пусть иногда и в разных прочтениях. Если вы обожаете этот предмет гардероба, который, к слову, помогает в составлении стильных и комфортных луков на каждый день, то правильно будет заранее обзавестись одной-двумя новыми парами. И это лучше делать заранее, ведь базовые модели денима практически не меняются из года в год, а потому не стоит переплачивать, покупая вещь из новой коллекции прямо перед наступлением сезона, пишет MarieClaire.

Светлый деним

То же самое касается джинсов, рубашек, курток и юбок из денима. В летних коллекциях часто встречаются модели светлых тонов, которые больше всего ассоциируются именно с теплым сезоном. Однако дизайнеры и герои стритстайла уже давно доказали, что белый и светлый деним гармонично вписывается и в осенне-зимний гардероб. А потому купленная на летней распродаже джинсовая куртка, юбка или сами джинсы, пригодятся не только через год, но уже и осенью.

Чайные платья