Третьего июня главный информационный фильтр Меркурий выйдет из ретроградного движения, но это не значит, что можно ожидать активного движения вперед. До 12 июня может казаться, что дела все еще стоят на паузе, и это будет действительно так.
САМЫЙ ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ! ⟩ Гороскоп на июнь от эстонского астролога: для кого месяц станет периодом невиданной удачи, а кому стоит опасаться интриг
Первые две недели месяца не подходят для предприятий, где надо с кем-то договариваться и тем более о чем-то просить. Сложно пройдут публичные выступления, сдача экзаменов, оформление документов и обращения в вышестоящие инстанции. Если вам предстоят важные мероприятия, лучше не надеяться на экспромт, а хорошо подготовиться. Во всех остальных делах стоит блюсти букву закона или действовать по протоколу.
С 15 по 22 июня звезды будут благоволить всему новому. Это время подходит для путешествий, дружеских встреч, ни к чему не обязывающему флирту и знакомствам. В этот период можно легко и играючи решить сложные задачи или договориться о том, где раньше был отказ. Здоровый авантюризм и красноречие будут только в помощь.
Последняя неделя месяца будет щедра на новые встречи. Если в вашей жизни не хватает романтики, стоит воспользоваться случаем и дать кому-то шанс на то, чтобы завоевать ваше сердце. Это будет педеля невиданной щедрости в поступках, поэтому стоит соблюдать правила осторожности и не обещать больше, чем можете дать. Тогда можете смело требовать того же от партнеров.
Овен
У Овнов первая часть месяца пролетит незаметно, так как они будут без конца чем-то заняты. Искушений будет много, поддаваться надо не всем из них. Вероятно, некоторые из вас отправятся в недалекие поездки. Смена обстановки пойдет на пользу и подарит новые идеи. Начиная с 20-х чисел июня полезно погрузиться в домашнюю рутину. Если вам предстоят дела, связанные с недвижимостью, ремонтом или переездом, то лучшее время – с 20 июня по 15 июля.
Удачные дни: 1,2,4,18, 22-26
Конфликтные дни: 27-30
Телец
Самая конфликтная часть месяца - с 14 по 20 июня, поэтому стоит быть особенно внимательными, подписывая важные документы. Лучше воздерживаться от резких заявлений и импульсивных решений. Зато с 21 по 30 июня можно ожидать невиданной удачи. Этот период подходит для романтических знакомств и путешествий. Некоторые из вас получат ценный подарок.
Удачные дни: 21-30
Конфликтные дни: 14-20
Близнецы
Близнецам будет казаться, что первая часть месяца движется очень медленно. Вероятно, вам придется столкнуться с обстоятельствами, где решения принимают за вас. Это период активного сопротивления, только так вы сможете преуспеть. С 12 по 21 июня ситуация резко изменится в вашу пользу. Вам повезет даже там, где вы не ожидали. Помните: все, что будет происходить в июне, влияет на вашу репутацию.
Удачные дни: 12-21
Конфликтные дни: 1-10
Рак
До 20-х чисел месяца вы будете хотеть уединения. Вынужденная и специально созданная изоляция от большого количества контактов пойдет вам на пользу. Старайтесь больше отдыхать и держаться поближе к водоемам. Идеально уехать в далекое путешествие или заняться чем-то, требующим полного погружения. Зато с 21 по 30 июня вам удача начнет не просто улыбаться, а подстерегать вас повсюду.
Удачные дни: 2-4, 7-10, 12, 18-20, 24-30
Конфликтные дни: 5, 14-16
Лев
Львы в июне будут находиться под пристальным вниманием общественности. Первый месяц лета буквально втянет вас в светскую жизнь и будет способствовать новым знакомствам. Не исключено, что неожиданно всплывут и старые связи. Стоит придавать большое значение внешнему виду, ведь встречать вас будут по одежке и еще месяц ее обсуждать. Последняя неделя месяца может создать сложности с поездками или оформлением документов. Проверяйте все тщательно.
Удачные дни: 1-6, 9-17
Конфликтные дни: 23-30
Дева
Ваша деловая жизнь будет стоять на паузе до 10 июня. Этот период чреват ошибками и получением отказов. Месяц важен для деловой активности, поэтому важные мероприятия лучше планировать после 10-го числа. Не волнуйтесь, с 11 по 21 июня вам не просто удастся наверстать упущенные возможности, но еще и выиграть в конкурентной борьбе.
Удачные дни: 11-21
Конфликтные дни: 1-10
Весы
Весам срочно нужен отпуск! Вы устали от рутины, сердце жаждет новых впечатлений. Если поездка не предвидится, то позвольте себе удовольствие, о котором давно мечтали. С 14 по 20 число получить желаемое будет сложно, поэтому старайтесь важные дела не планировать в эти даты. С 21 по 30 июня наступит период везения как в делах, так и в личной жизни.
Удачные дни: 21-30
Конфликтные дни: 14-20
Скорпион
События июня, скорее всего, вызовут у вас бурную реакцию. Жизнь на высокой амплитуде чувств – ваше привычное состояние, поэтому вам понравится энергия месяца. Не исключено, что вы окажетесь объектом интриги, корни которой уходят в прошлое. До 20-х чисел месяца будет много страстей и новостей. В последние 10 дней месяца стоит избегать рисков и травматичных ситуаций.
Удачные дни: 1-20
Конфликтные дни: 26-30
Стрелец
Некоторые из вас примут серьезные решения в сфере партнерских отношений. Дело может дойти до свадьбы или, наоборот, до расставания. Не исключено, что вы просто доведете до конца то, что решили ранее. Период благоприятен для дел, связанных с юридическими вопросами, начала совместной деятельности и вхождения в деловое партнерства.
Удачные дни: 4, 13, 17-22
Конфликтные дни: 15, 26-30
Козерог
До 12 июня покой вам будет только снится. Работать придется много, впрочем, вы это умеете. Старайтесь избегать конфликтов с вышестоящими и не доминировать над теми, кто находится в вашем подчинении. Главное, не поддаваться на провокации в начале месяца, так как с 14 числа ситуация резко изменится в вашу пользу.
Удачные дни: 14-18, 25-30
Конфликтные дни: 1-12, 19, 20
Водолей
Водолеи будут в кого-то влюблены, а если вы уже встретили любовь, то просто наслаждайтесь моментом. В июне важно проводить время с семьей, с детьми, с теми, кто вам дорог. Не исключено даже прибавление в семействе. Этот месяц подарит вам вдохновение, особенно если вы представители творческой среды. 9 по 12 июня – дни больших неожиданностей.
Удачные дни: 9-12, 29
Конфликтные дни: нет
Рыбы
Рыбкам захочется прикоснуться к своим корням. Особенное значение приобретут семейные узы. Вероятны дела, связанные с недвижимостью, переездами, ремонтами и домашними хлопотами. Уютнее всего вы будете чувствовать себя в кругу семьи, поэтому старайтесь уладить старые конфликты и уж тем более, не создавайте новых. С 16 по 20 июня не исключены новые романы.
Удачные дни: 1-12, 16-20
Конфликтные дни: 28