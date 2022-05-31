САМЫЙ ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ! ⟩ Гороскоп на июнь от эстонского астролога: для кого месяц станет периодом невиданной удачи, а кому стоит опасаться интриг

Первые две недели месяца не подходят для предприятий, где надо с кем-то договариваться и тем более о чем-то просить. Сложно пройдут публичные выступления, сдача экзаменов, оформление документов и обращения в вышестоящие инстанции. Если вам предстоят важные мероприятия, лучше не надеяться на экспромт, а хорошо подготовиться. Во всех остальных делах стоит блюсти букву закона или действовать по протоколу.

С 15 по 22 июня звезды будут благоволить всему новому. Это время подходит для путешествий, дружеских встреч, ни к чему не обязывающему флирту и знакомствам. В этот период можно легко и играючи решить сложные задачи или договориться о том, где раньше был отказ. Здоровый авантюризм и красноречие будут только в помощь.

Последняя неделя месяца будет щедра на новые встречи. Если в вашей жизни не хватает романтики, стоит воспользоваться случаем и дать кому-то шанс на то, чтобы завоевать ваше сердце. Это будет педеля невиданной щедрости в поступках, поэтому стоит соблюдать правила осторожности и не обещать больше, чем можете дать. Тогда можете смело требовать того же от партнеров.

Овен

У Овнов первая часть месяца пролетит незаметно, так как они будут без конца чем-то заняты. Искушений будет много, поддаваться надо не всем из них. Вероятно, некоторые из вас отправятся в недалекие поездки. Смена обстановки пойдет на пользу и подарит новые идеи. Начиная с 20-х чисел июня полезно погрузиться в домашнюю рутину. Если вам предстоят дела, связанные с недвижимостью, ремонтом или переездом, то лучшее время – с 20 июня по 15 июля.

Удачные дни: 1,2,4,18, 22-26

Конфликтные дни: 27-30

Телец

Самая конфликтная часть месяца - с 14 по 20 июня, поэтому стоит быть особенно внимательными, подписывая важные документы. Лучше воздерживаться от резких заявлений и импульсивных решений. Зато с 21 по 30 июня можно ожидать невиданной удачи. Этот период подходит для романтических знакомств и путешествий. Некоторые из вас получат ценный подарок.

Удачные дни: 21-30

Конфликтные дни: 14-20

Близнецы

Близнецам будет казаться, что первая часть месяца движется очень медленно. Вероятно, вам придется столкнуться с обстоятельствами, где решения принимают за вас. Это период активного сопротивления, только так вы сможете преуспеть. С 12 по 21 июня ситуация резко изменится в вашу пользу. Вам повезет даже там, где вы не ожидали. Помните: все, что будет происходить в июне, влияет на вашу репутацию.

Удачные дни: 12-21

Конфликтные дни: 1-10

Рак