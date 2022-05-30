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Российская балерина скоропостижно скончалась в 20 лет

Limon.ee
Российская балерина скоропостижно скончалась в 20 лет
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Алеся Лазарева
Алеся Лазарева Фото: скриншот видео

Девушку обнаружили без сознания в ее московской квартире, сообщает Пятый канал.

 

Российская балерина Алеся Лазарева скоропостижно скончалась в 20 лет.

«16.08.2001 — 29.05.2022 г. Сегодня не стало Лазаревой Алеси Анатольевны. Алеся была талантливой, признанной балериной, человеком, чье искусство поражало своей грацией, точностью в исполнении и невероятным артистизмом», — гласит пост на ее официальной странице в социальной сети.

О причинах смерти не сообщается. По предварительной информации, Алеся упала в ванной и потеряла сознание в своей квартире в Москве. Врачи тщетно пытались реанимировать девушку.

Известно, что Алеся Лазарева была подающей надежды балериной. В настоящее время выступала в Театре классического балета. Ранее получила золото в балетном конкурсе имени Екатерины Максимовой.

Дата прощания и похорон будет озвучена позднее. Предварительно, прощание будет в Москве и в ее родном Тольятти.

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