Российская балерина скоропостижно скончалась в 20 лет
Российская балерина Алеся Лазарева скоропостижно скончалась в 20 лет.
«16.08.2001 — 29.05.2022 г. Сегодня не стало Лазаревой Алеси Анатольевны. Алеся была талантливой, признанной балериной, человеком, чье искусство поражало своей грацией, точностью в исполнении и невероятным артистизмом», — гласит пост на ее официальной странице в социальной сети.
О причинах смерти не сообщается. По предварительной информации, Алеся упала в ванной и потеряла сознание в своей квартире в Москве. Врачи тщетно пытались реанимировать девушку.
Известно, что Алеся Лазарева была подающей надежды балериной. В настоящее время выступала в Театре классического балета. Ранее получила золото в балетном конкурсе имени Екатерины Максимовой.
Дата прощания и похорон будет озвучена позднее. Предварительно, прощание будет в Москве и в ее родном Тольятти.