Российская балерина скоропостижно скончалась в 20 лет

Российская балерина Алеся Лазарева скоропостижно скончалась в 20 лет.

«16.08.2001 — 29.05.2022 г. Сегодня не стало Лазаревой Алеси Анатольевны. Алеся была талантливой, признанной балериной, человеком, чье искусство поражало своей грацией, точностью в исполнении и невероятным артистизмом», — гласит пост на ее официальной странице в социальной сети.

О причинах смерти не сообщается. По предварительной информации, Алеся упала в ванной и потеряла сознание в своей квартире в Москве. Врачи тщетно пытались реанимировать девушку.

Известно, что Алеся Лазарева была подающей надежды балериной. В настоящее время выступала в Театре классического балета. Ранее получила золото в балетном конкурсе имени Екатерины Максимовой.