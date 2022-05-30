Читатель Elu24 прислал в редакцию фотографии прекрасных полян с тюльпанами на мызе Кирна в Ярвамаа. «Кроме тюльпанов, мы увидели там и Ану Саагим», — сказал читатель.
ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Среди полян с тюльпанами на мызе Кирна посетитель встретил эстонскую знаменитость
Мыза Кирна находится в деревне Кирна волости Тюри в Ярвамаа, где открывается прекрасный вид на поляны тюльпанов.
В парке поместья Кирна растет более 60 сортов тюльпанов. Цветение должно продлится до первых недель июня. Время цветения тюльпанов зависит от погоды, но в среднем две-три недели цветы остаются красивыми. Так что времени, чтобы насладиться красотой тюльпанов, относительно мало.
Реймо Лилиенталь, представитель поместья Кирна, рассказал Elu24, что у них есть два типа грядок с тюльпанами: «Есть естественные поляны тюльпанов, где луковицы сами размножаются под землей. И культурные грядки, из которых каждый год вынимаем луковицы и сажаем новые». Грядки обновляются каждый год.
Поля тюльпанов раскинулись в парке усадьбы Кирна уже третий год подряд. Никто точно не может сказать, сколько точно тюльпанов растет в парке. В 2020 году в грунт было высажено 11 000 луковиц тюльпанов, а осенью 2021-го — аж 65 000 луковиц.
Помимо множества красивых цветов, читатель, приславший фотографии в редакцию, увидел в парке яркую Ану Саагим. «Ану Саагим тоже была там. Кажется, что вместе с сыном и матерью», — рассказал он Elu24.
Саагим поделилась в своем Instagram фотографией, на которой она находится посреди розовых тюльпанов. Под снимком Ану написала: «Сказка».