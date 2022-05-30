ФОТО ЧИТАТЕЛЯ ⟩ Среди полян с тюльпанами на мызе Кирна посетитель встретил эстонскую знаменитость

Мыза Кирна находится в деревне Кирна волости Тюри в Ярвамаа, где открывается прекрасный вид на поляны тюльпанов.

Тюльпаны на мызе Кирна. Фото: Erakogu

В парке поместья Кирна растет более 60 сортов тюльпанов. Цветение должно продлится до первых недель июня. Время цветения тюльпанов зависит от погоды, но в среднем две-три недели цветы остаются красивыми. Так что времени, чтобы насладиться красотой тюльпанов, относительно мало.

Реймо Лилиенталь, представитель поместья Кирна, рассказал Elu24, что у них есть два типа грядок с тюльпанами: «Есть естественные поляны тюльпанов, где луковицы сами размножаются под землей. И культурные грядки, из которых каждый год вынимаем луковицы и сажаем новые». Грядки обновляются каждый год.

Тюльпаны на мызе Кирна. Фото: Erakogu

Поля тюльпанов раскинулись в парке усадьбы Кирна уже третий год подряд. Никто точно не может сказать, сколько точно тюльпанов растет в парке. В 2020 году в грунт было высажено 11 000 луковиц тюльпанов, а осенью 2021-го — аж 65 000 луковиц.

Тюльпаны на мызе Кирна. Фото: Erakogu

Помимо множества красивых цветов, читатель, приславший фотографии в редакцию, увидел в парке яркую Ану Саагим. «Ану Саагим тоже была там. Кажется, что вместе с сыном и матерью», — рассказал он Elu24.