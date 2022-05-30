73-летний шоумен редко посещает светские мероприятия. Не секрет, что его серьезно подводит здоровье.
Темные пятна на лице, глубокие морщины: онкобольной Юрий Николаев вышел в свет
На днях в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» состоялась XI Русская музыкальная премия телеканала RU.TV. По красной дорожке прошлись многие отечественные знаменитости, например, продюсер Яна Рудковская, звезда скандально известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева, исполнители Лев Лещенко, Зиверт, Полина Гагарина, Кристина Орбакайте, Жасмин.
Появился на публике и известный ведущий Юрий Николаев. Обычно шоумен не посещает светские мероприятия, но на сей раз сделал исключение. 73-летний Николаев предстал перед журналистами в серебристо-сером костюме, изюминкой образа стал изящный шарфик.
Однако от наблюдательных пользователей Сети, куда немедленно «утекло» и фото Юрия Николаева, не ускользнули печальные изменения во внешности знаменитости. Комментаторы отметили, как сильно он постарел, что на лице у него проявились темные пигментные пятна, также связанные с возрастом, углубились морщины. К тому же не секрет, что Юрий Николаев боролся с раком.
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Говорят, сейчас популярный телеведущий в состоянии ремиссии, но известно, что от онкологии практически невозможно вылечиться полностью. Даже если кажется, что болезнь побеждена, пациент все равно обязан регулярно проверяться, чтобы вовремя заметить рецидив.