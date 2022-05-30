Разрешите представить: титул «Большая семья года 2022» и стипендия 10000 евро были присвоены сааремааской семье из семи человек

Проводимый Союзом многодетных семей Эстонии конкурс «Большая семья года» в нынешнем году проходил уже в 13-й раз. Заявки на участие в нём поступали со всей Эстонии. Всего было 64 кандидата – семьи с четырьмя и более детьми. По словам Ааге Ыунап, президента Союза многодетных семей Эстонии, выбор победителя каждый год оказывается сложной задачей.

«Современные большие семьи – работящие и очень экономные, в них умеют гибко сочетать повседневные обязанности и мечты каждого члена семьи. Их положительный пример укрепляет дух общины, в которую они с неисчерпаемой энергией вносят свой добровольный вклад, и в которой служат примером для других семей с детьми», –сказала Ыунап, представляя семью, победившую в конкурсе.

По словам Йонны Пехтер, руководителя Bigbank Eesti, банк, считая Союз многодетных семей одним из краеугольных камней жизни Эстонии, поддерживает Союз и проводимый им конкурс «Большая семья года».

«Как член жюри, я верю, что «Большая семья» этого года направит основную часть стипендии, которую семья-победитель получает вместе с титулом, на то, чтобы продолжать поддерживать увлечения своих детей, то есть на развитие их способностей, знаний и навыков. Мы рады возможности подставить плечо в хорошем и правильном деле», —пояснила Пехтер, подчеркнув, что детские занятия по интересам являются одним из приоритетов в этой семье, поэтому покупка спортивного снаряжения для тренировок и участие в различных соревнованиях составляют ощутимую часть семейного бюджета.

«Большая семья года 2022» живёт на Сааремаа, в Кудъяпе. Реэлика и Марго Кубьяс воспитывают пятерых детей: Маркуса (16 лет), Анни (12 лет), Мийу (12 лет), Ральфа (6лет) и Ронью (6 лет). Если очень коротко, то семья Кубьяс — это семья, в которой ценят спортивный образ жизни, заботу о сообществе и волонтёрство. На счету семьи уже есть одна победа в конкурсе и титул – а именно, в конце 2021 года они были названы первой островной «Большая семья года».

По мере возможности мать семейства Реэлика участвует в волонтёрской работе Сааремааского объединения многодетных семей, привлекая к этой работе и своих 12-летних дочерей. Кроме того, Реэлика помогает в работе Сааремааского продовольственного банка.

Отец семейства Марго также вносит свой вклад в жизнь и развитие общины. Ранее он долгое время был сельским старостой, он также является основателем и членом правления Общества развития Кудъяпе. Марго делает всё от него зависящее, чтобы Сааремаа стал более пожаробезопасным, как по долгу службы, работая в Спасательном департаменте, так и организовывая вместе с Обществом развития Кудъяпе Дни безопасности. В 2018 году Марго был удостоен титула «Отец года уезда Сааре».

По словам Ааге Ыунап, титул «Большая семья года» – это почётное звание, которое присваивается семьям, имеющим не менее четырёх детей, за сплочённость и понимание, что быть многодетными – это честь. Цель присвоения титула – выразить уважение и признание здоровым крепким многодетным семьям Эстонии и привести их в пример нашему обществу.

«Многодетные семьи–основа основ для любой страны и любого народа. Важно замечать и подчёркивать вклад этих замечательных матерей и отцов в развитие общества, особенно в трудные времена», — сказала Ыунап.