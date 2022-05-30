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ФОТО ⟩ Посмотрите на прекрасных юных моделей: модный детский показ FIF MOESHOW 2022 прошел в Таллинне при аншлаге

Limon.ee
Посмотрите на прекрасных юных моделей: модный детский показ FIF MOESHOW 2022 прошел в Таллинне при аншлаге
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Детская мода не отстает от взрослой и успешно заявляет о себе. Совсем недавно состоялся модный детский показ FIF MOESHOW 2022. Местом проведения был выбран зал Vaba Lava в творческом квартале Telliskivi.

Юные модели прочувствовали часть реальной модельной жизни, ведь подготовка к важному мероприятию началась уже с раннего утра. Макияж, прическа, репетиция и часы ожидания окунули ребят в настоящую жизнь моделей. Зал заполнялся зрителями, софиты освещали подиум, подчеркивая декорации из воздушных шаров.

Дизайнер Диана Денисова пришла на показ детской моды
Дизайнер Диана Денисова пришла на показ детской моды Фото: Карина Вебер

На шоу были представлены коллекции KidzOn, OliverMartin, Amadeo, O&O Boutigue, Black Star, Taste, Viktoria Brand, Fashion Division, Sveta Vintage, Anna Jevstropova и подростковый бренд Dvor*Янка. Зрители погрузились в настоящий праздник моды, где одна коллекция сменяла другую, удивляя красками и разнообразием стиля.

Конечно, самые бурные аплодисменты достались самым юным участникам мероприятия. Всего в показе FIF MOESHOW 2022 приняло участие около 70 юных моделей со всей Эстонии, обучающихся в модельных студия и школах JK Club Models (Tallinn), Andre Fashion Kids( Maardu), Talendiagentuur (Tallinn), Lana Models (Tartu), а так же специально для показа были обучены и набраны в группу мальчики, желающие принять участие в модном показе.

Все модели получили дипломы и подарки от организаторов и спонсоров Viru talu, Faberlic и Majasmokk, приобрели бесценный опыт, бренды показали свои изделия, а гости получили позитивный настрой.

Организаторы выражают отдельную благодарность мастерам beauty-сферы Даниэлле, Кристине Аавик, Расмие Мустафаевой, Олесе Головань, Алене Леннук, Элине Набойченко, Татьяне Клеменовой, Екатерине Величкиной, Аделине Малинен, Виолетте Шапаровой и Алене Аветян, которые за 4 часа сделали макияж и прически 70 моделям. 

Встречайте лето, наряжайтесь и будьте в курсе модных новинок!

 
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