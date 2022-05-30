ФОТО ⟩ Посмотрите на прекрасных юных моделей: модный детский показ FIF MOESHOW 2022 прошел в Таллинне при аншлаге

Юные модели прочувствовали часть реальной модельной жизни, ведь подготовка к важному мероприятию началась уже с раннего утра. Макияж, прическа, репетиция и часы ожидания окунули ребят в настоящую жизнь моделей. Зал заполнялся зрителями, софиты освещали подиум, подчеркивая декорации из воздушных шаров.

Дизайнер Диана Денисова пришла на показ детской моды Фото: Карина Вебер

На шоу были представлены коллекции KidzOn, OliverMartin, Amadeo, O&O Boutigue, Black Star, Taste, Viktoria Brand, Fashion Division, Sveta Vintage, Anna Jevstropova и подростковый бренд Dvor*Янка. Зрители погрузились в настоящий праздник моды, где одна коллекция сменяла другую, удивляя красками и разнообразием стиля.

Конечно, самые бурные аплодисменты достались самым юным участникам мероприятия. Всего в показе FIF MOESHOW 2022 приняло участие около 70 юных моделей со всей Эстонии, обучающихся в модельных студия и школах JK Club Models (Tallinn), Andre Fashion Kids( Maardu), Talendiagentuur (Tallinn), Lana Models (Tartu), а так же специально для показа были обучены и набраны в группу мальчики, желающие принять участие в модном показе.

Все модели получили дипломы и подарки от организаторов и спонсоров Viru talu, Faberlic и Majasmokk, приобрели бесценный опыт, бренды показали свои изделия, а гости получили позитивный настрой.

Организаторы выражают отдельную благодарность мастерам beauty-сферы Даниэлле, Кристине Аавик, Расмие Мустафаевой, Олесе Головань, Алене Леннук, Элине Набойченко, Татьяне Клеменовой, Екатерине Величкиной, Аделине Малинен, Виолетте Шапаровой и Алене Аветян, которые за 4 часа сделали макияж и прически 70 моделям.