Во Франции состоялось закрытие Каннского кинофестиваля. На его красной дорожке появилась 42-летняя Виктория Боня.
«Меня выпроводили, но я вернулась!»: Боня в «голом» платье на закрытии Канн
Звезда «Дома-2» вернулась в Канны. Модель выбрала для церемонии закрытия «голый» наряд. Виктория надела полупрозрачное платье, расшитое золотыми пайетками.
Глубокое декольте не предполагало наличие бюстгальтера, а разрез до бедра открыл загорелые стройные ноги россиянки. Артистка дополнила аутфит босоножками на высокой платформе, сообщает The VoiceMag.
Бывшая возлюбленная ирландского миллиардера Алекса Смерфита снялась в лимузине с подругами. «Российская пресса писала, что меня выгнали. Меня выпроводили – это правда. Впустили, но потом выпроводили. И сегодняшний выход на закрытии Каннского фестиваля я посвящаю именно вам», — пояснила Боня.
На этот раз появление в Каннах актрисы фильма «8 первых свиданий» прошло без скандальных инцидентов. Виктория с улыбкой позировала на красной дорожке.
После церемонии открытия кинофестиваля россиянку принялись обвинять в связях с Владимиром Путиным. Ей припомнили купальник с портретом российского президента. Модель эмоционально ответила на претензии пользователей.
Затем экс-ведущая шоу «Каникулы в Мексике» устроила «политическую акцию» на красной дорожке. Боня появилась на красной дорожке в мужском образе — в смокинге с бабочкой и с нарисованными усами. Звезда держала клатч с надписью на английском языке о том, что в мире не было бы войн, если бы мужчины рожали. Организаторы фестиваля попросили россиянку спешно удалиться со звездного мероприятия из-за слишком провокационного образа. «Сегодня произошло то, что со мной не происходило за девять лет Канского кинофестиваля. Меня выгнали с красной дорожки», — пожаловалась Виктория.