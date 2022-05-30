«Меня выпроводили, но я вернулась!»: Боня в «голом» платье на закрытии Канн

Бывшая возлюбленная ирландского миллиардера Алекса Смерфита снялась в лимузине с подругами. «Российская пресса писала, что меня выгнали. Меня выпроводили – это правда. Впустили, но потом выпроводили. И сегодняшний выход на закрытии Каннского фестиваля я посвящаю именно вам», — пояснила Боня.

Затем экс-ведущая шоу «Каникулы в Мексике» устроила «политическую акцию» на красной дорожке. Боня появилась на красной дорожке в мужском образе — в смокинге с бабочкой и с нарисованными усами. Звезда держала клатч с надписью на английском языке о том, что в мире не было бы войн, если бы мужчины рожали. Организаторы фестиваля попросили россиянку спешно удалиться со звездного мероприятия из-за слишком провокационного образа. «Сегодня произошло то, что со мной не происходило за девять лет Канского кинофестиваля. Меня выгнали с красной дорожки», — пожаловалась Виктория.