Данко на ТВ-шоу заявил, что Анастасия Волочкова опозорила балет. Он уверен, что карьеру ей сломало не руководство Большого театра, как часто говорит артистка, а ее габариты, сообщает "Рамблер".
«А эта, как лошадь, опозорила балет»: певец публично оскорбил Волочкову
«А эта, как лошадь, опозорила балет»: певец публично оскорбил Волочкову
«У всех были миниатюрные фигуры, а эта, простите, как лошадь», – резко сказал Данко.
На защиту балерины встал адвокат Андрей Алешкин. Юрист, уже работавший в тандеме с Волочковой, уверен, ей нужно подать на Данко в суд. Это прямое оскорбление от человека, который в балете не разбирается.
«С моей точки зрения, тут мнения дилетанта, мнение субъективное. Если говорить объективно, то большего артиста я в Данко тоже не вижу. Лучше бы он про свои успехи рассказал, если они есть. А оскорблять женщину, сравнивать ее «лошадью» – моветон для настоящего мужчины», – заключает Алешкин.
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