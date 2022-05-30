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Какой ужас: короля российской поп-сцены чуть не убило

Limon.ee
Какой ужас: короля российской поп-сцены чуть не убило
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Филипп Киркоров
Филипп Киркоров Фото: Vyacheslav Prokofyev

Оказалось, король российской эстрады многие работы по ремонту дома любит делать своими руками. На этот раз не обошлось без неприятности, пишет "Рамблер".

«Бандитская пуля. Скажу так. Я же ремонтом дома занимаюсь. Упала доска на меня», — рассказал Киркоров.

Певец признался, что не любит балконы, не видит в них смысла, поэтому решил всех их переделать в зимние сады. А еще он лично соорудил для сына Мартина футбольную площадку.

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