Какой ужас: короля российской поп-сцены чуть не убило

«Бандитская пуля. Скажу так. Я же ремонтом дома занимаюсь. Упала доска на меня», — рассказал Киркоров.

Певец признался, что не любит балконы, не видит в них смысла, поэтому решил всех их переделать в зимние сады. А еще он лично соорудил для сына Мартина футбольную площадку.