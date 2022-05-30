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Играют в прятки: 6 суперъяхт российских олигархов отключились от систем отслеживания, не сообщая о своем местонахождении в море

Limon.ee
Играют в прятки: 6 суперъяхт российских олигархов отключились от систем отслеживания, не сообщая о своем местонахождении в море
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Супер Яхта
Супер Яхта Фото: Albert Gea

Выяснилось: связанные с Россией суперяхты «уходят в тень», чтобы избежать угрозы санкций, сообщает The Guardian.

На прошлой неделе один из членов экипажа суперяхты, связанной с российским олигархом, находящимся под санкциями Великобритании, сказал Observer: «Нам сказали выключить AIS. Мы открутили винты на вилке питания и вытащили ее».

Как считает The Guardian, cпрятались яхты:

  • Clio Дерипаски
  • Galactica Super Novа Алекперова
  • Motor Yacht A Мельниченко
  • My Sky Кесаева
  • Alfa Nero Гурьева (Фосагро)
  • Самую большую из списка, 140-метровую Ocean Victory приписывают Виктору Рашникову (Магнитогорский металлургический комбинат).
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