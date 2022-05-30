Выяснилось: связанные с Россией суперяхты «уходят в тень», чтобы избежать угрозы санкций, сообщает The Guardian.
Играют в прятки: 6 суперъяхт российских олигархов отключились от систем отслеживания, не сообщая о своем местонахождении в море
Играют в прятки: 6 суперъяхт российских олигархов отключились от систем отслеживания, не сообщая о своем местонахождении в море
На прошлой неделе один из членов экипажа суперяхты, связанной с российским олигархом, находящимся под санкциями Великобритании, сказал Observer: «Нам сказали выключить AIS. Мы открутили винты на вилке питания и вытащили ее».
Как считает The Guardian, cпрятались яхты:
- Clio Дерипаски
- Galactica Super Novа Алекперова
- Motor Yacht A Мельниченко
- My Sky Кесаева
- Alfa Nero Гурьева (Фосагро)
- Самую большую из списка, 140-метровую Ocean Victory приписывают Виктору Рашникову (Магнитогорский металлургический комбинат).