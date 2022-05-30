ВИДЕО ⟩ Психотерапевты Игорь и Белла рассказали, почему пары часто расходятся, несмотря на большие чувства

В минувшие выходные Elu24 посетили роскошный ретрит для пар на йога-ферме Кандимаа на Сааремаа, организованный Игорем Эртчайлд и Беллой Лаурфельд.

Они оба работают терапевтами в Хельсинки и Таллинне, и в дополнение к психологии они разработали различные методы прикосновения, которые могут укрепить отношения с партнером.

Когда мы смотрим на общую картину общества, люди, практикующие тантру и медитацию, кажутся странными, потому что они другие. Однако следует признать, что эти «фрики» на самом деле счастливее, чем многие другие люди в мире, оказавшиеся под влиянием социальных сетей и общества и потерявшие себя.

Ретриты, организованные Игорем и Беллой, призваны помогать людям найти себя. Участники также сказали Elu24, что это время для себя. По их мнению, вы должны быть счастливы сами, а когда вы счастливы, вы можете сделать счастливым своего партнера.

На Сааремаа мы обсуждали, что делается не так в отношениях, почему увеличилось количество разводов и расставаний и почему семей, воспитывающих детей друг друга от предыдущих отношений, становится все больше. Однако, по словам Игоря и Беллы, большинство расставаний можно было бы предотвратить, если бы пары умели общаться и находить подход друг к другу.

По словам Игоря и Беллы, в отношениях важно действительно присутствовать — слушать и стараться понять своего партнера. Поскольку они сами пережили трудные отношения, они чувствуют, что у них есть возможность поделиться своим опытом и помочь другим.

Несмотря на то, что в их терапии и обучении много классической теории, в них также много самосозидания, которое передается парам индивидуально, потому что то, что работает для одного, может не работать для другого.

«Никто никогда не учил нас, как должны работать отношения. В школе учат не тому, как устроены человеческие отношения, а тому, как предотвратить беременность», — говорит Белла, добавляя, что общество воспитано как бы в страхе, хотя близость — это самое главное, и ее можно создать. «Все пары на самом деле способны на это», — добавляет она.

«Не бойтесь говорить о неприятных эмоциях и чувствах», — один из самых важных советов, которыми они делятся.

В отношениях часто возникает ситуация, когда, например, женщина стала больше доверять своему партнеру и решила открыться и поговорить о неприятных вещах. «На самом деле это хорошо», — говорит Игорь.

Однако мужчина часто занимает защитную позицию, думая, что с женщиной что-то случилось, потому что раньше она была нормальной. К сожалению, вместо того, чтобы находить решение, которое работает для обоих, путь сопротивления проще, после чего следует расставание.

«Если я не решу эту ситуацию для себя, это повторится в следующих отношениях», — добавляет Белла.

Они приводят пример, что даже если вы мысленно спорите со своим партнером, важно поддерживать с партнером физический контакт, потому что это сигнализирует другому, что цель не в нападении, а в поиске решения. Именно на прикосновениях в первую очередь построены терапии Игоря и Беллы.

Однако, если люди чувствуют, что не осмеливаются что-то решить с партнером самостоятельно, Игорь и Белла говорят, что стоит принять участие в их тренингах и терапиях, где они помогают паре найти общий язык через разные практики.

«Мы даем задания и инструменты, которые делают этот процесс приятнее, улучшение отношений не должно быть тяжелой работой», — говорит Игорь.

К сожалению, многим людям может не хватать знаний, чтобы улучшить свою личную жизнь, хотя сегодня есть много возможностей. Образовательные методы в основном относятся к периоду, когда сексуальность и подобные вещи были табу, о которых не говорили. Вот почему общество создало большие проблемы в человеческих отношениях.