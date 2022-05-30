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Сначала украли 5 евро из чаевых работницы бара, а на следующий день кинули деньги и плюнули на них

Limon.ee Хевели Веэрсалу
Сначала украли 5 евро из чаевых работницы бара, а на следующий день кинули деньги и плюнули на них
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Кошелек. Фото иллюстративное.
Кошелек. Фото иллюстративное. Фото: Urmas Luik/Parnu Postimees

Mõisa baar в Ярвамаа разместил в социальных сетях предупреждение увеселительным заведениям о «храбрых» мужчинах, которые думают, что мир принадлежит им, пишет Elu24.

На странице Mõisa baar в Facebook появилась публикация о том, что их вечеринку посетили двое мужчин, которые решили украсть деньги из кассы для чаевых работников бара.

Если изначально пост был предназначен только для идентификации людей, чтобы запретить им посещение этого бара, то вскоре бару стало известно, кто они, потому что мужчины продолжали быть настолько высокомерными, чего никто не мог ожидать.

А именно, один из героев вернулся на следующий день со своими товарищами, бросил 20 евро и плюнул на них. Деньги принесли для того, чтобы Mõisa baar убрал публикацию о них из соцсети.

На данный момент публикация удалена со страницы.

Mõisa baari postitus.
Mõisa baari postitus. Фото: Kuvatõmmis Facebookist
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