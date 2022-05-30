ЧП в Лувре: «Мону Лизу» измазали тортом

Нападение с тортом на картину да Винчи совершил посетитель, переодетый в старушку. По словам очевидцев, мужчина встал с инвалидной коляски, скинул парик и с тортом в руке направился прямо к «Моне Лизе». «Это просто сумасшествие для меня, но мужчина, одетый как старушка, выпрыгнул из инвалидного кресла и попытался разбить пуленепробиваемое стекло Моны Лизы», — так описали происходящее некоторые свидетели.

Это не первый акт вандализма по отношению к шедевру да Винчи. В 1956 году нижняя часть картины была повреждена, когда один из посетителей облил ее кислотой. В том же году в картину бросили камень, что повредило красочный слой у локтя изображенной на полотне девушки.