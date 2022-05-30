Украинский бренд МОМОТ входит в ТОП-5 лучших марок, предлагая костюмы, платья, пальто и украшения. Эту марку называют интеллектуальной модой, в коллекциях рулит стиль минимализма. Ее создатель Таня Момот зарегистрировала одноименный бренд в 2016 году в Днепре. Сегодня потрясающие брючные костюмы MOMOT продаются в шоуруме Design HATA. На презентации марки в Таллинне Таня рассказала, как можно и нужно комбинировать элементы костюма с другими вещами, чтобы выглядеть эффектно, стильно и женственно. Смотрите наше эксклюзивное интеревью!
Топовый украинский дизайнер поражается, что в Таллинне женщины поголовно носят брючные костюмы
«Сегодня украинские бренды активно развиваются и достигли колоссального успеха, - считает Таня. - У нас живут очень творческие люди, умеют созидать. В Украине популярны мультибрендовые шоурумы, монобрендровые бутики, дизайнерские маркеты, которые проводятся по выходным и где участвуют многие марки. Для новичков это шикарная возможность заявить о себе, я так начинала и постепенно завоевала свою аудиторию. У меня есть свой шоурум в Днепре, сотрудничаю с разными магазинами, в том числе, с тремя в Киеве, был опыт работы с латвийским магазином. Я рекламирую и продвигаю MOMOT личным примером, ношу свою одежду, показываю варианты комбинирования, словом, завязываю на себе внимание. Это определенный фактор доверия».
Таня рассказала на презентации, что ее бренду уже 6 лет, но искусством кройки и шитья она занимается всю жизнь: самостоятельно осваивала все тонкости процесса, училась на стилиста, развивала собственную марку, налаживала продажи. Минимализм, лаконичный крой, натуральные ткани, использование ручного труда - во что отличает бренд MAMOT.
Как Таня Момот и ее бренд оказались в Таллинне? «Сестра Наташа переехала в Таллинн меньше трех месяцев назад. Кто-то через многочисленные группы в соцсетях посоветовала ей обратиться к Виталине Сасс в HATA Design. Наташа и Вита встретились, потом мы пообщались все вместе по вайберу, обсудили пути сотрудничества, - вспоминает Таня. - Вите понравились брючные костюмы, она заказала несколько десятков, мол, давайте попробуем. Я в Таллинне неделю, но вижу, как местные женщины любят брючные костюмы».
Таня отметила, что украинские и эстонские женщины очень похожи: «Да, мы очень похожи, здесь много русскоязычного населения. Меня приятно поразило, что здесь женщины в элегантном возрасте любят себя, больше позволяют себе отдыхать и очень стильно одеваются. В Таллинне есть некая замедленность, никто никуда не бежит, все спокойно движутся. На дорогах тоже ощутимо».
Носите брючные костюмы! Таня говорит, что для украинских женщин костюм - недешевое удовольствие и элемент делового стиля, а в Таллинне женщины просто ходят в брючных костюмах.