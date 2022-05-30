Кормящая Серябкина с голой грудью, Слава в трусах: дорожка музыкальной премии RU.TV

В ночь с 28 на 29 мая 2022 года в Крокус Сити Холл в Москве завершилась 11-я Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV.

Лидером по количеству завоеванных наград стала Мари Краймбрери.

Шоу началось уже на красной дорожке, где звезды показали свои самые лучшие наряды. Например, Кристина Орбакайте продефилировала в «голом платье». При этом певица быстро ускользнула от камер, чтобы не отвечать на вопросы об отъезде своей мамы Аллы Пугачевой в Израиль. Также не вышла она на сцену, чтобы забрать награду в номинации «Связь поколений».

Лидером по количеству самоваров на премии RU.TV 28 мая 2022 стала Мари Краймбрери. Певица завоевала их в номинации «Дуэты Билана» (за песню «Ты не моя пара») и «Лучший дуэт» (за «Как дела, малыш?» со Звонким). «Я реально не ожидала! Видите, у меня на перчатках наклеены ногти? Так вот, объявляют номинацию, я думаю, что мы точно не победим, и вот этими ногтями беру виноградинку. И вдруг мы победители! – сказала со сцены представительница лейбла Velvet Music.

Победители премии RU.TV 2022

Артист года: Дима Билан

Лучший певец: Владимир Пресняков

Лучшая певица: Ирина Дубцова

Лучшая песня: Мот «Август – это ты»

Лучший альбом: Эмин «Love is»

Лучший старт: Люся Чеботина

Лучший клип: Зиверт «Три дня любви»

Лучший дуэт: Мари Краймбрери и Звонкий «Как дела, малыш?»

Коллаборация года: Loc-Dog & Лев Лещенко «Мы будем жить»

Лучший музыкальный блогер: Хабиб

Связь поколений (клипы артистов с участием их детей) – Кристина Орбакайте «Сон во сне»

Новые звезды «Русского радио»: Марина Бриз

Лучший диджей: Катя Гусева

Звезда танцпола: Нилетто

Кино и музыка: Елена Север и Григорий Лепс «Еще вчера» (OST «Сирийская соната»)

«Дуэты Билана»: Дима Билан и Мари Краймбрери «Ты не моя пара»

Фан или Профан: Кирилл Туриченко