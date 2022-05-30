В Москве прошла музыкальная премия RU.TV. Звезды тщательно готовились к долгожданному событию, а образы, которые продемонстрировали знаменитости на ковровой дорожке, еще долго будут обсуждать поклонники, пишет «Стархит».
Кормящая Серябкина с голой грудью, Слава в трусах: дорожка музыкальной премии RU.TV
В ночь с 28 на 29 мая 2022 года в Крокус Сити Холл в Москве завершилась 11-я Русская Музыкальная Премия телеканала RU.TV.
Лидером по количеству завоеванных наград стала Мари Краймбрери.
Шоу началось уже на красной дорожке, где звезды показали свои самые лучшие наряды. Например, Кристина Орбакайте продефилировала в «голом платье». При этом певица быстро ускользнула от камер, чтобы не отвечать на вопросы об отъезде своей мамы Аллы Пугачевой в Израиль. Также не вышла она на сцену, чтобы забрать награду в номинации «Связь поколений».
Лидером по количеству самоваров на премии RU.TV 28 мая 2022 стала Мари Краймбрери. Певица завоевала их в номинации «Дуэты Билана» (за песню «Ты не моя пара») и «Лучший дуэт» (за «Как дела, малыш?» со Звонким). «Я реально не ожидала! Видите, у меня на перчатках наклеены ногти? Так вот, объявляют номинацию, я думаю, что мы точно не победим, и вот этими ногтями беру виноградинку. И вдруг мы победители! – сказала со сцены представительница лейбла Velvet Music.
Победители премии RU.TV 2022
Артист года: Дима Билан
Лучший певец: Владимир Пресняков
Лучшая певица: Ирина Дубцова
Лучшая песня: Мот «Август – это ты»
Лучший альбом: Эмин «Love is»
Лучший старт: Люся Чеботина
Лучший клип: Зиверт «Три дня любви»
Лучший дуэт: Мари Краймбрери и Звонкий «Как дела, малыш?»
Коллаборация года: Loc-Dog & Лев Лещенко «Мы будем жить»
Лучший музыкальный блогер: Хабиб
Связь поколений (клипы артистов с участием их детей) – Кристина Орбакайте «Сон во сне»
Новые звезды «Русского радио»: Марина Бриз
Лучший диджей: Катя Гусева
Звезда танцпола: Нилетто
Кино и музыка: Елена Север и Григорий Лепс «Еще вчера» (OST «Сирийская соната»)
«Дуэты Билана»: Дима Билан и Мари Краймбрери «Ты не моя пара»
Фан или Профан: Кирилл Туриченко
Если состав пришедших на церемонию звезда меняется год от года, то присутствие Яны Рудковской остается величиной постоянной.