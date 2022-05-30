Астрологи Павел и Тамара Глоба назвали дату окончания войны в Украине

О том, что война в Украине завершится летом 2024 года, сообщила Тамара Глоба. По ее словам, Украина должна будет создать «общеукраинский союз», он может объединять множество народов. Украине не стоит надеяться на членство в Евросоюзе, предупреждает Тамара Глоба. В стране разразится тотальный кризис из-за экономических проблем. Зато Россия победит и поднимет на высокий уровень рост национального самосознания.

Павел Глоба предсказывает множество испытаний для обеих стран. Но и Россия, и Украина выберутся из кризиса, начнут развивать производство в разных отраслях. В целом, итог войны не будет плачевным.

Ключевым периодом военных действий астролог называет отрезок с 31 мая по 9 августа 2022 года. Именно в это время, по словам Глобы, произойдет перелом, после которого постепенно начнет налаживаться мир.

Также он прогнозирует, что ЛНР и ДНР войдут в состав России, а Украина безвозвратно утратит контроль над частью территории.

Как пишет «МК», минимум до конца 2024 года продлится спецоперация РФ на Украине – заверила Василиса Володина.