Знаменитые российские астрологи назвали даты, когда может закончиться война в Украине. Специалисты предупреждают, что быстрого исхода не стоит ждать. Крайний срок для окончания боевых действий – 2024 год, пишет Topnews.
Астрологи Павел и Тамара Глоба назвали дату окончания войны в Украине
О том, что война в Украине завершится летом 2024 года, сообщила Тамара Глоба. По ее словам, Украина должна будет создать «общеукраинский союз», он может объединять множество народов. Украине не стоит надеяться на членство в Евросоюзе, предупреждает Тамара Глоба. В стране разразится тотальный кризис из-за экономических проблем. Зато Россия победит и поднимет на высокий уровень рост национального самосознания.
Павел Глоба предсказывает множество испытаний для обеих стран. Но и Россия, и Украина выберутся из кризиса, начнут развивать производство в разных отраслях. В целом, итог войны не будет плачевным.
Ключевым периодом военных действий астролог называет отрезок с 31 мая по 9 августа 2022 года. Именно в это время, по словам Глобы, произойдет перелом, после которого постепенно начнет налаживаться мир.
Также он прогнозирует, что ЛНР и ДНР войдут в состав России, а Украина безвозвратно утратит контроль над частью территории.
Как пишет «МК», минимум до конца 2024 года продлится спецоперация РФ на Украине – заверила Василиса Володина.
По ее словам, появятся новые гражданские движения, придут времена «свободы слова».