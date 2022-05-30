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ФОТО ⟩ Литовец создал коллекционную серию фигурок российских вояк-мародеров

Limon.ee
Литовец создал коллекционную серию фигурок российских вояк-мародеров
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Литовский моделист Томас Упскас создал модели российских вояк-мародеров
Литовский моделист Томас Упскас создал модели российских вояк-мародеров Фото: Фейсбук

Все вырученные с аукциона средства будут направлены на помощь украинской армии, пишет unian.net.

Модели российских военных-мародеровв будут продавать на аукционе в поддержку Украины. Литовский моделист Томас Упскас объявил об окончании работой над своей композицию Brothers in Arms на своей странице в Facebook.

Модели иллюстрируют, как путинские военные грабят украинские дома, унося все, что только попадается им на глаза. 

Фейсбук

Старт аукциона начинается со ставки в ​​2000 евро. Все вырученные с аукциона средства будут направлены на помощь украинской армии.

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