ФОТО ⟩ Литовец создал коллекционную серию фигурок российских вояк-мародеров
Литовец создал коллекционную серию фигурок российских вояк-мародеров
Модели российских военных-мародеровв будут продавать на аукционе в поддержку Украины. Литовский моделист Томас Упскас объявил об окончании работой над своей композицию Brothers in Arms на своей странице в Facebook.
Модели иллюстрируют, как путинские военные грабят украинские дома, унося все, что только попадается им на глаза.
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Старт аукциона начинается со ставки в 2000 евро. Все вырученные с аукциона средства будут направлены на помощь украинской армии.
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