ФОТО ⟩ Литовец создал коллекционную серию фигурок российских вояк-мародеров

Модели иллюстрируют, как путинские военные грабят украинские дома, унося все, что только попадается им на глаза.

Фейсбук

Старт аукциона начинается со ставки в ​​2000 евро. Все вырученные с аукциона средства будут направлены на помощь украинской армии.