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ФОТО ⟩ Закон не писан: Эвелин Ильвес проехалась в трамвае с огромной собакой без намордника

Limon.ee Heveli Veersalu
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Закон не писан: Эвелин Ильвес проехалась в трамвае с огромной собакой без намордника
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Есть правила перемещения животных в общественных местах, но на нашу бывшую первую леди Эвелин Ильвес они, наверное, не распространяются.

Эвелин Ильвес со своей большой собакой Шубертом попалась на глаза Elu24. В Копли она села с собакой в ​​трамвай № 2. Всё бы ничего, но на снимках видно, что собака заходит в общественный транспорт без намордника.

Хочется верить, что ее собака дружелюбна и никого не укусит, но пес такого большого размера может легко напугать кого-то из пассажиров.

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