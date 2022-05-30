1 июня – Международный день защиты детей. Традиционно в этот день всевозможные площадки предлагают различные варианты времяпрепровождения, как по специальной цене, так и совершенно бесплатно.
День защиты детей: ТОП-7 мест, куда сходить с ребенком 1 июня
Собрали для вас самые интересные, на наш взгляд, мероприятия. Начинайте планировать свой день, чтобы успеть посетить как можно больше.
1) Зоопарк
Время начала: весь день, программа с 11 до 17 часов.
В программе: розыгрыши, фото-будка, ролевые игры, презентация новой детской марки от Omniva и многое другое.
Бесплатный вход для детей до 19 лет!
2) Колесо обозрения
Время начала: весь день
Билет на колесо обозрения Skywheel of Tallinn всего 5 € + бесплатное мороженое от Balbino каждому ребенку (до 18 лет), купившему билет!
3) Парк Тондираба (у Ледовой Арены)
Время начала: 18:00
Цирковое представление À la Folie от цирковой студии Folie.
Бесплатно.
4) Двор Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13)
Время начала: 15:00
С 15 до 17 часов
В программе: Мастер классы, театральные представления, шоу мыльных пузырей, научное шоу, фокусники.
Бесплатно.
5) Детский музей Мииямилла
Время начала: весь день
Вход в музей всего 1 евро!
6) Летая гавань
Время начала: 10:00
В День защиты детей все мероприятия с 10:00 - 14:00 на открытой площадке для детей бесплатны (кроме катания на лодке)!
В программе: научное шоу, демонстрация спасательного оборудования и работы собак-спасателей, концерт.
Бесплатно.
7) Двор KUMU
Время начала: 11:00
Для детей от 1 до 3 лет.
В программе: игра с растениями и цветами.
Бесплатно. Больше информации ТУТ
+ Бесплатное посещение KUMU и его филиалов: музей Адамсона-Эрика, художественный музей Кадриорга и музей Миккеля.
(для детей до 18 лет и семей с детьми)