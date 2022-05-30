День защиты детей: ТОП-7 мест, куда сходить с ребенком 1 июня

Собрали для вас самые интересные, на наш взгляд, мероприятия. Начинайте планировать свой день, чтобы успеть посетить как можно больше.

1) Зоопарк

Время начала: весь день, программа с 11 до 17 часов.

В программе: розыгрыши, фото-будка, ролевые игры, презентация новой детской марки от Omniva и многое другое.

Бесплатный вход для детей до 19 лет!

День защиты детей в зоопарке Фото: Таллиннский зоопарк

2) Колесо обозрения

Время начала: весь день

Билет на колесо обозрения Skywheel of Tallinn всего 5 € + бесплатное мороженое от Balbino каждому ребенку (до 18 лет), купившему билет!

Колесо Обозрения Фото: Промо

3) Парк Тондираба (у Ледовой Арены)

Время начала: 18:00

Цирковое представление À la Folie от цирковой студии Folie.

Бесплатно.

День защиты детей в Тондираба Фото: Lasnamäe Linnavalitsus

4) Двор Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13)

Время начала: 15:00

С 15 до 17 часов

В программе: Мастер классы, театральные представления, шоу мыльных пузырей, научное шоу, фокусники.

Бесплатно.

День защиты детей в Копли Фото: Kopli lastekaitsepäev

5) Детский музей Мииямилла

Время начала: весь день

Вход в музей всего 1 евро!

6) Летая гавань

Время начала: 10:00

В День защиты детей все мероприятия с 10:00 - 14:00 на открытой площадке для детей бесплатны (кроме катания на лодке)!

В программе: научное шоу, демонстрация спасательного оборудования и работы собак-спасателей, концерт.

Бесплатно.

День защиты детей в Летной гавани Фото: Lennusadam

7) Двор KUMU

Время начала: 11:00

Для детей от 1 до 3 лет.

В программе: игра с растениями и цветами.

Бесплатно. Больше информации ТУТ

+ Бесплатное посещение KUMU и его филиалов: музей Адамсона-Эрика, художественный музей Кадриорга и музей Миккеля.