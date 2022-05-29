Могут сдать в психушку: появились тревожные новости о судьбе Ольги Бузовой

36-летнюю певицу Ольгу Бузову считают одой из самых противоречивых фигур на российской эстраде. Многие уважают экс-ведущую «Дома-2» за то, что без богатых родителей или любовников она сделала себя сама, пробившись на вершины хит-парадов. Другие, напротив, критикуют Ольгу за невысокий уровень ее творчества. Некоторые наблюдатели и музыкальные критики сравнивают исполнительницу хита «Мало половин» с американкой Бритни Спирс, причем касается это не только песен.

Психолог Инесса Швацкая в интервью «Пятому каналу» высказала мнение, что Бузова может повторить судьбу Спирс (на фото) и, что называется, слететь с катушек. Фото: Valerie Macon

«Взаимоотношения с отцами у них приблизительно одинаковые. А ведь именно отец играет ключевую роль в жизни каждой женщины. Прежде всего отец формирует адекватную самооценку девочки и в последствии женщины. Если этого не происходит, девочка растет с мыслью о том, что она недостаточно хороша, чтобы ее любили», — рассуждает Швацкая.

Ольга неоднократно жаловалась, что ее папа является максималистом, который с детства требовал достижения выдающихся результатов. Психолог отмечает, что подобное поведение родителя приводит к неудачам в личной жизни, а также навязчивому желанию доказать миру свою значимость. Кроме того, выросшие в подобных семьях девочки часто заводят роман с мужчинами-нарциссами, что приводит к еще большим проблемам.

«Такой будет требовать постоянного восхищения и восхваления собственной персоны, и вместо того, чтобы получить достаточную значимость и повысить самооценку в собственных глазах, женщина получает обратный эффект. С такими мужчинами практически невозможно построить крепких здоровых отношений», — разводит руками специалист.