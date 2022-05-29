ГАЛЕРЕЯ ⟩ Каннский кинофестиваль объявил победителей 2022 года

По информации Нового времени, лауреатом главной премии стал фильм «Треугольник скорби» режиссера Рубена Эстлунда. Это уже вторая Золотая ветвь для режиссера — впервые главный приз в Каннах получил в 2017-м за свой фильм Квадрат.

Победителей в основном конкурсе Канн в этом году определяло жюри во главе с французским актером Венсаном Линдоном. Также в него входили актриса и сценарист Ребекка Холл, актриса Дипика Падуконе, актриса Нуми Рамас, актриса Жамина Тринка, иранский режиссер Асгар Фархади, режиссер Ладж Ли, режиссер Джефф Николс и сценарист и режиссер Йоаким Триер.

Торжественная церемония закрытия прошла в Фестивальном дворце. Ее ведущей, как в церемонии открытия 17 мая, была Виржини Эфира.

Незадолго до объявления главных наград Канн 2022 стали известны победители секции Особый взгляд — второй по значимости программы киносмотра. Также победителей объявило жюри программы Золотой глаз (L’Oeil d’Or), сообщает «Главред».