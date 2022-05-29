Билл Гейтс предрек человечеству новую пандемию с «очень страшным сценарием»

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил в интервью испанской газете elDiario, что человечество может ждать новая пандемия в ближайшие 20 лет. По его оценке, вероятность составляет 50%.

«[Она] может появиться от вируса, который мы уже знаем. Это может быть разновидность гриппа, другой тип коронавируса. И это, по крайней мере, позволило бы нам иметь некоторые сведения о том, как очень быстро получить лечение и вакцину. Но это может быть и что-то другое», — предположил бизнесмен.

По его мнению, нас может ждать вирус, созданный человеком, биотеррористом, который разработал его и преднамеренно распространил. Это очень страшный сценарий, потому что они могут попытаться распространить его в разных местах одновременно, добавил американский предприниматель. Кроме того, Билл Гейтс предположил, что новый вирус выйдет из мира природы, так как человеческое население растёт и мы вторгаемся во всё новые экосистемы. Бизнесмен также упомянул про вспыхнувшую в Европе оспу обезьян, однако успокоил своими сомнениями, что эта хворь не будет очагом новой пандемии, пишет Life.

«То, что это связано с оспой, немного пугает, но я не думаю, что это будет следующая большая пандемия», — считает основатель компании Microsoft.

«Вот почему я подсчитал, что существует 50%-ная вероятность того, что в следующие 20 лет у нас будет пандемия естественного происхождения как следствие изменения климата. Но чудесно, что мы бдительны. Если бы не пандемия коронавируса, оспы обезьян даже не было бы в новостях», — уточнил основатель Microsoft.