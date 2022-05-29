ГАЛЕРЕЯ ⟩ В соседней Латвии стартовала фееричная Riga Fashion Week

Открытие 34-й сессии Недели моды ознаменовалось показом цифровой коллекции одежды от 3D-модельеров из Украины, студентов школы цифровой моды Pushka Digital Fashion School.

В основе драматургии цифрового показа в рамках Riga Fashion Week - мир в Украине. Дигитальный показ проходит в пшеничном поле под открытым небом. Голубое небо и золотистое поле - воссоздание флага Украины, что является основным символом государства. Футуристические конструкции, сопровождающие показ, - дополненная реальность, которая формирует новое восприятие действительности. Гости презентации смогут буквально «переместиться» в будущее, вблизи разглядеть детали нарядов, а после виртуального показа - посмотреть выставку 3D-коллекции, пишет rus.tvnet.lv.

Помимо этого - коллаборации молодых модельеров, эксклюзивные показы фильмов о моде, тематические afterparty и авторские презентации - все это лишь малая часть программы RFW. На главном подиуме Hanzas Perons свои коллекции покажут Anna Led, Narсiss, Natalija Jansone, Selina Keer, Volga Vintage.

Приглашенные гости грядущей модной сессии - бренд из Узбекистана Moel Bosh и эстонская марка Ivo Nikkolo. Детская мода будет представлена брендами Rock and Mouse, Paade Mode и Pafingo. Отдельного внимания заслуживают тематические презентации в первые дни RFW - презентация утонченной марки Saint Key, свободолюбивой QooQoo, а также совместная презентация дизайнерского бренда Iveta Vecmane и марки украшений VERBA by Anna Fanigina, которая представит новую коллекцию из серебра и красного органического стекла.