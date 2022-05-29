Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 30 мая по 5 июня
БЛИЗНЕЦЫ
Благоприятные дни: 3, 4, 5 июня
Неблагоприятные дни: 30, 31 мая
Любовь. Настало время для проявления активности и покорения сердец. Помните — под лежачий камень вода не течет. Оставьте предрассудки, стеснительность и сомнения. Как говорится — ваш выход! Будьте готовы к тому, чтобы оказаться на авансцене или попросту говоря — в центре внимания. У вас есть три недели для того, чтобы добиться желаемого. В данный момент вы можете воплотить в жизнь свои мечты, добиться благосклонности человека, который вам давно не безразличен.
Работа. Договоренности, контакты, поездки, контракты — таков фон предстоящей недели, которая должна принести вам успех.
Здоровье. Если вы сами будете проявлять осторожность, то с вами ничего не случится.
Ваши маленькие Близнецы. Подвижность и активность вашего ребенка будут зашкаливать на этой неделе. Не пугайтесь — это нормально.
РАК
Благоприятные дни: 5 июня
Неблагоприятные дни: 1, 2 июня
Любовь. Типичные представители зодиакального Рака в данный момент могут оказаться перед серьезным жизненным выбором. Возможно, вы предпочли бы, чтобы какая-то часть вашей личной жизни осталась в тени. Но вы и сами можете оказаться жертвой в подобной ситуации с участием вашего постоянного партнера. Возможно, в ваших отношениях возникнет недосказанность и неопределенность. Избегайте двусмысленности, не позволяйте себя обманывать.
Работа. Не проявляйте сейчас излишней деловой активности, ошибки могут быть чреваты серьезными последствиями (читайте также: Тест: что о вас думают коллеги).
Здоровье. Велик риск оказаться в больнице. В это время скрытые процессы, происходящие в организме, могут стать явными.
Ваш маленький Рак. Постарайтесь обезопасить ребенка от дурного воздействия. Сейчас у него могут возникнуть проблемы со сном.
ЛЕВ
Благоприятные дни: 30, 31 мая
Неблагоприятные дни: 3, 4, 5 июня
Любовь. Львы в данный момент могут оказаться в центре любовного водоворота. Желание свободного проявления, скорее всего, заслонит собою все остальные. Однако смотрите, чтобы чувства не захлестнули вас с головой. Сейчас вам следует вести себя ярко и даже экстравагантно, проявляться для окружающих с новой стороны. В данный момент можно позволить себе небольшую любовную авантюру. Если упустите предоставляемые вам судьбой возможности — потом будете жалеть.
Работа. Прекрасное время для перехода на другую работу, открытия нового направления в вашем бизнесе. Ищите новые пути, не будьте консерваторами.
Здоровье. Есть опасность появления отеков, особенно, если у вас есть склонность к сосудистым заболеваниям.
Ваш маленький Лев. Старайтесь приучить вашего ребенка к поиску нестандартных решений. В воспитании не следуйте какой-то четкой схеме.
ДЕВА
Благоприятные дни: 1, 2 июня
Неблагоприятные дни: 30, 31 мая
Любовь. В ближайшем будущем у настоящих Дев, проводящих много времени в офисе, может возникнуть новый роман, связанный с работой. Не исключен интерес со стороны начальства, или мужчин, которые находятся выше вас по карьерной лестнице. А вот в семейных отношениях все не так гладко. На своего партнера (не важно, давно вы вместе, или только встречаетесь), вы можете настоящее время давить, навязывать свое мнение, а это в конечном итоге приведет к конфликту.
Работа. Карьерный рост, признание ваших заслуг — все это возможно, но продвижение по службе потребует от вас колоссальных усилий.
Здоровье. Весьма вероятно, что на этой неделе вас будут беспокоить проблемы костной системы, последствия давних травм.
Ваша маленькая Дева. Серьезное отцовское влияние и личный пример необходимы вашему ребенку сейчас более всего.
ВЕСЫ
Благоприятные дни: 30, 31 мая
Неблагоприятные дни: 1, 2 июня
Любовь. Типичным Весам в данный момент совсем непросто налаживать отношения с людьми, и в личной жизни ситуация не располагает к оптимизму. Ваша врожденная общительность в данный момент может создать проблемы не только окружающим, но, в конечном итоге, и вам самим. Следите за тем, кому и что вы говорите. Старайтесь принять то, что есть как должное. Считайте, что жизнь испытывает на прочность ваши чувства к партнеру. В данный момент вы не должны бескомпромиссно гнуть свою линию, это может привести лишь к обидам и размолвкам.
Работа. Этот период будет характеризоваться ростом вашего авторитета, расширением влияния, экспансией на внешние рынки.
Здоровье. Возможны проблемы с печенью и системой кровообращения в целом. Соблюдайте диету и воздержитесь от употребления алкоголя.
Ваши маленькие Весы. Это хороший момент для того, чтобы воочию показать ребенку, что такое дальние страны.
СКОРПИОН
Благоприятные дни: 1, 2 июня
Неблагоприятные дни: 3, 4, 5 июня
Любовь. Ваша личная жизнь на этой неделе будет насыщенной, возможно даже слишком. Главное — не нанести урона здоровью. Ваша сексуальная активность в данный момент может стать источником не только радости и хорошего настроения, но и проблем. Так что ничему не удивляйтесь, а лучше примите к сведению данную информацию. Это как на дороге — сейчас такой участок пути, что нужно ехать строго по знакам в пределах разрешенной скорости. Будете лихачить — придется платить.
Работа. Настало время принятия рискованных и в чем-то авантюрных решений. Но кто не рискует — тот не пьет шампанского.
Здоровье. Вашему здоровью угрожает инфекция и, если это произойдет, болезнь реально выбьет вас из колеи.
Ваш маленький Скорпион. Ребенок в эти дни будет неуправляем, а его реакции могут показаться окружающим неадекватными.
СТРЕЛЕЦ
Благоприятные дни: 3, 4, 5 июня
Неблагоприятные дни: 30, 31 мая
Любовь. Неделя располагает к яркому проявлению чувств (как положительных, так и отрицательных). Вас будет бросать то в жар, то в холод. Вспышки страсти будут сменяться периодами лени и апатии, и наоборот. Вероятно возникновение непонимания и недомолвок во взаимоотношениях с любимыми, а с партнером по браку — по бытовым и домашним вопросам. В данный период вам будет непросто находить общий язык с людьми, что в целом отрицательно скажется на отношениях с противоположным полом (читайте также: Взять паузу в отношениях: 3 причины «за» и 3 причины «против»).
Работа. Вам придется убеждать партнеров в правильности вашего мнения, но прислушиваться к мнению оппонента просто необходимо.
Здоровье. Если у вас есть склонность к образованию камней, то на предстоящей неделе почки вам о себе непременно напомнят.
Ваш маленький Стрелец. Постарайтесь научить ребенка выслушивать собеседника. В жизни ему это пригодится.
КОЗЕРОГ
Благоприятные дни: 5 июня
Неблагоприятные дни: 1, 2 июня
Любовь. Проблемы взаимоотношений с противоположным полом временно отойдут на второй план, уступив место проблемам материального характера. Вам придется много времени посвящать работе, а также решению житейских вопросов (ремонт, обустройство дома и пр.). Мысли о любви помогут вам справиться с трудностями. Но в целом неделя пойдет вам на пользу. Результаты ваших усилий в перспективе должны порадовать и вас самих, и ваших любимых, что положительно отразится на отношениях.
Работа. Никто не безгрешен и все время от времени ошибаются. На этой неделе вам придется заняться исправлением ошибок.
Здоровье. На этой неделе болезни из хронической формы могут перейти в острую, если вы заранее не предпримите профилактических мер.
Ваш маленький Козерог. Ваш ребенок нуждается в защите, а возможно даже во врачебном осмотре. Вероятность вирусного заболевания очень высока.
ВОДОЛЕЙ
Благоприятные дни: 30, 31 мая
Неблагоприятные дни: 3, 4, 5 мая
Любовь. Легким на подъем Водолеям ближайшая неделя сулит успех в любви и отношениях с противоположным полом в целом, если вы не будете проявлять себя инертно. Этот период подходит для урегулирования всех разногласий. Вас ждут приятные знакомства, способные перерасти в серьезные отношения. Прекрасный момент для романтической поездки. Отдых и впечатления обещают быть незабываемыми Не исключено знакомство с иностранцем, которое может перерасти в серьезные отношения.
Работа. Если ваша деятельность имеет отношение к искусству или шоу-бизнесу, то предстоящая неделя подарит вам ряд возможностей для полноценной реализации.
Здоровье. Берегите сердце, избегайте больших нагрузок. Найдите время для отдыха.
Ваш маленький Водолей. Чем больше вы сейчас вложите в творческое развитие вашего ребенка, тем большими будут всходы.
РЫБЫ
Благоприятные дни: 1, 2 июня
Неблагоприятные дни: 30, 31 мая
Любовь. Рыбам в данный момент точно не стоит погружаться в океан иллюзий и строить призрачные нереальные планы о прекрасных взаимоотношениях с каким-то идеальным партнером. Жизнь значительно тривиальнее, чем вам бы того хотелось. А нынешний момент — далеко не самое лучшее время для партнерских отношений. Представители старшего поколения могут как-то осложнить вам жизнь и вернуть вас в эту серую и не интересную реальность.
Работа. Данный период не благоволит поездкам и подписанию контрактов. Возьмите на время паузу.
Здоровье. На этой неделе у вас могут возникнуть проблемы с пищеварением вообще и желудком в частности.
Ваши маленькие Рыбы. Повышенная восприимчивость вашего ребенка на предстоящей неделе может стать настоящей проблемой — он будет очень плаксив и капризен.
ОВЕН
Благоприятные дни: 3, 4, 5 июня
Неблагоприятные дни: 1, 2 июня
Любовь. Можно сказать, что Овны сейчас «на коне». Развитию романтических отношений будут способствовать совместные поездки, общение в социальных сетях. Это прекрасное время как для знакомств, так и для укрепления семейных отношений. Вы можете помочь своему мужу или партнеру, сходив с ним на какой-нибудь корпоратив, или посетив посиделку с коллегами. С одной стороны, вы можете взглянуть на своего мужчину как-то по-новому, с другой, выяснить, что его беспокоит, в чем он, может быть, не прав.
Работа. Неплохое время для переговоров, рекламной деятельности, подписания контрактов.
Здоровье. Возможны острые респираторные заболевания. Будьте внимательны в обращении с кондиционерами. Не переохладитесь.
Ваш маленький Овен. Это прекрасный момент для проведения обучающих программ, а также занятий с логопедом для исправления дефектов речи.
ТЕЛЕЦ
Благоприятные дни: 1, 2 июня
Неблагоприятные дни: 3, 4, 5 июня
Любовь. Тельцов можно поздравить — все у них будет хорошо в личной жизни, если они в ближайший период будут не накапливать, а отдавать, одаривать, делиться накопленным. Ближайшая неделя — хорошее время для романтических отношений и знакомств, она обещает пройти на должном уровне, если вы не пожалеете средств на подарки близким, родным и любимым. От ваших прямых инвестиций в настоящий момент зависит ваш статус в отношениях с противоположным полом. Будьте щедрыми и по возможности искренними.
Работа. Эту неделю вы можете с успехом использовать для решения финансовых вопросов, крупных покупок и инвестиций.
Здоровье. Самая большая опасность для вас в настоящее время исходит от еды. Не переедайте.
Ваш маленький Телец. Самое время сбалансировать рацион вашего ребенка. Возможно, стоит попробовать что-то из биодобавок.