Гороскоп от Павла Глобы на неделю с 30 мая по 5 июня

БЛИЗНЕЦЫ

Благоприятные дни: 3, 4, 5 июня

Неблагоприятные дни: 30, 31 мая

Любовь. Настало время для проявления активности и покорения сердец. Помните — под лежачий камень вода не течет. Оставьте предрассудки, стеснительность и сомнения. Как говорится — ваш выход! Будьте готовы к тому, чтобы оказаться на авансцене или попросту говоря — в центре внимания. У вас есть три недели для того, чтобы добиться желаемого. В данный момент вы можете воплотить в жизнь свои мечты, добиться благосклонности человека, который вам давно не безразличен.

Работа. Договоренности, контакты, поездки, контракты — таков фон предстоящей недели, которая должна принести вам успех.

Здоровье. Если вы сами будете проявлять осторожность, то с вами ничего не случится.

Ваши маленькие Близнецы. Подвижность и активность вашего ребенка будут зашкаливать на этой неделе. Не пугайтесь — это нормально.

РАК

Благоприятные дни: 5 июня

Неблагоприятные дни: 1, 2 июня

Любовь. Типичные представители зодиакального Рака в данный момент могут оказаться перед серьезным жизненным выбором. Возможно, вы предпочли бы, чтобы какая-то часть вашей личной жизни осталась в тени. Но вы и сами можете оказаться жертвой в подобной ситуации с участием вашего постоянного партнера. Возможно, в ваших отношениях возникнет недосказанность и неопределенность. Избегайте двусмысленности, не позволяйте себя обманывать.

Работа. Не проявляйте сейчас излишней деловой активности, ошибки могут быть чреваты серьезными последствиями (читайте также: Тест: что о вас думают коллеги).

Здоровье. Велик риск оказаться в больнице. В это время скрытые процессы, происходящие в организме, могут стать явными.

Ваш маленький Рак. Постарайтесь обезопасить ребенка от дурного воздействия. Сейчас у него могут возникнуть проблемы со сном.

ЛЕВ

Благоприятные дни: 30, 31 мая

Неблагоприятные дни: 3, 4, 5 июня

Любовь. Львы в данный момент могут оказаться в центре любовного водоворота. Желание свободного проявления, скорее всего, заслонит собою все остальные. Однако смотрите, чтобы чувства не захлестнули вас с головой. Сейчас вам следует вести себя ярко и даже экстравагантно, проявляться для окружающих с новой стороны. В данный момент можно позволить себе небольшую любовную авантюру. Если упустите предоставляемые вам судьбой возможности — потом будете жалеть.

Работа. Прекрасное время для перехода на другую работу, открытия нового направления в вашем бизнесе. Ищите новые пути, не будьте консерваторами.

Здоровье. Есть опасность появления отеков, особенно, если у вас есть склонность к сосудистым заболеваниям.

Ваш маленький Лев. Старайтесь приучить вашего ребенка к поиску нестандартных решений. В воспитании не следуйте какой-то четкой схеме.

ДЕВА

Благоприятные дни: 1, 2 июня

Неблагоприятные дни: 30, 31 мая