Известный теледоктор Елена Малышева рассказала о проблемах со здоровьем. Звезде Первого канала провели обследование.
Чудовищные боли: стало известно о состоянии сраженной редкой болезнью Малышевой
Ведущая популярного шоу «Жить здорово!» не на шутку напугала фанатов. 61-летняя Елена Малышева вышла на связь с поклонниками из медицинского учреждения. Звезде потребовалась срочная помощь докторов.
Малышева поведала, что обратилась к врачам собственной клиники из-за чудовищных болей в районе подвздошной кости. Неприятные ощущения появились у телеведущей несколько дней назад. Звезде Первого канала назначили магнитно-резонансную томографию.
«Еле хожу», - призналась Елена.
К счастью, МРТ не выявило у знаменитости никаких серьезных патологий. Между тем реаниматолог Марк Гальперин диагностировал у теледивы воспалительное заболевание суставной сумки – бурсит.
«Он довольно редко, но бывает. И похоже, это связано с тем, что вы носите тугие колготки», - резюмировал доктор.
Елене Малышевой сделали укол обезболивающего, который быстро вернул ее в форму. Благодаря инъекции, знаменитость смогла встать на левую ногу и даже попробовала пробежаться. Стоит отметить, что на протяжении всей консультации звезда Первого канала продолжала снимать себя на камеру мобильного, пишет eg.ru.
«Я хорошо сплю, раньше не могла повернуться ни на один бок. Я хожу совершенно без боли по ровным поверхностям. Небольшая боль появляется, если поднимаюсь по ступенькам и опираюсь на левую ногу. Она не сильная, но есть. Доктора сказали, что максимум действия гормонов еще не наступил. Но он наступит в ближайшие дни. Тогда боль пройдет» - рассказала о результатах лечения звезда программы «Жить здорово!» подписчикам личного Instagram-аккаунта.