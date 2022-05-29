Чудовищные боли: стало известно о состоянии сраженной редкой болезнью Малышевой

Ведущая популярного шоу «Жить здорово!» не на шутку напугала фанатов. 61-летняя Елена Малышева вышла на связь с поклонниками из медицинского учреждения. Звезде потребовалась срочная помощь докторов.

Малышева поведала, что обратилась к врачам собственной клиники из-за чудовищных болей в районе подвздошной кости. Неприятные ощущения появились у телеведущей несколько дней назад. Звезде Первого канала назначили магнитно-резонансную томографию.

«Еле хожу», - призналась Елена.

К счастью, МРТ не выявило у знаменитости никаких серьезных патологий. Между тем реаниматолог Марк Гальперин диагностировал у теледивы воспалительное заболевание суставной сумки – бурсит.

«Он довольно редко, но бывает. И похоже, это связано с тем, что вы носите тугие колготки», - резюмировал доктор.

Елене Малышевой сделали укол обезболивающего, который быстро вернул ее в форму. Благодаря инъекции, знаменитость смогла встать на левую ногу и даже попробовала пробежаться. Стоит отметить, что на протяжении всей консультации звезда Первого канала продолжала снимать себя на камеру мобильного, пишет eg.ru.