Вс, 29.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

ФОТО И ВИДЕО ⟩ В лесу Какумяэ нашли брошеную в кювете Ferrari за четверть миллиона евро

Хейди Рууль Таави Сепп
В лесу Какумяэ нашли брошеную в кювете Ferrari за четверть миллиона евро
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

В субботу вечером в социальных сетях стали распространять информацию об оставленной в лесу Какумяэ «феррари», которая съехала в кювет. Elu24 выяснил, как дорогостоящий автомобиль могли оставить посреди деревьев.

Свидетель происшествия рассказал фотографу Elu24, что после поворота «феррари» съехала в кювет, а затем столкнулась с деревом. По словам очевидцев, в машине находились мужчина, женщина и ребенок, которые скрылись с места происшествия.

Как сообщается на сайте Департамента шоссейных дорог, речь идет о только что зарегистрированной машине Ferrari Roma, которая была внесена в регистр 17 мая.

Это далеко не дешевая машина. На сайте Auto24 аналогичные спортивные автомобили продаются примерно за 250 000 евро.

Чтобы купить «Феррари» нужны фантастические деньги
Чтобы купить «Феррари» нужны фантастические деньги Фото: Kuvatõmmis/ Auto24
Ключевые слова
Наверх