В субботу вечером в социальных сетях стали распространять информацию об оставленной в лесу Какумяэ «феррари», которая съехала в кювет. Elu24 выяснил, как дорогостоящий автомобиль могли оставить посреди деревьев.
ФОТО И ВИДЕО ⟩ В лесу Какумяэ нашли брошеную в кювете Ferrari за четверть миллиона евро
В лесу Какумяэ нашли брошеную в кювете Ferrari за четверть миллиона евро
Свидетель происшествия рассказал фотографу Elu24, что после поворота «феррари» съехала в кювет, а затем столкнулась с деревом. По словам очевидцев, в машине находились мужчина, женщина и ребенок, которые скрылись с места происшествия.
Как сообщается на сайте Департамента шоссейных дорог, речь идет о только что зарегистрированной машине Ferrari Roma, которая была внесена в регистр 17 мая.
Это далеко не дешевая машина. На сайте Auto24 аналогичные спортивные автомобили продаются примерно за 250 000 евро.
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